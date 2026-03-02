По-висока прецизност и по-добри резултати с роботизирана хирургия в Acibadem

Роботизирани хирургични системи се използват в Acibadem Турция вече повече от 15 години. От лечебното заведение съобщават, че вече са лекували с роботизирана хирургия хиляди пациенти, особено онкологични. Днес робот-асистирана хирургия се прилага в шест болници на Acibadem и осигурява възможно най-добрите резултати за пациенти от цял свят.

През последния четвърт век, парадигмата на хирургичните интервенции се промени – от отворени операции към минимално инвазивни подходи, които позволяват по-бързо възстановяване и по-нисък риск от усложнения. В наши дни, в съвременните медицински центрове по света много операции рутинно се извършват лапароскопски или с помощта на роботизирани технологии.

Лидерство в роботизираната хирургия

Acibadem заема водеща позиция в роботизираната хирургия не само в Турция, но и в региона. Много от хирурзите, които днес извършват роботизирани операции в Acibadem, са пионери при въвеждането на първите програми за роботизирана хирургия в страната. Роботизираните системи се използват рутинно в редица специалности, сред които урология, гинекология, обща хирургия, сърдечно-съдова и гръдна хирургия. Освен това, към университета Acibadem функционира официален обучителен център по роботизирана хирургия, който обучава хирурзи и предлага международно признати сертификати.

Предимства на роботизираната хирургия

Роботизираната хирургия позволява на лекаря да извършва операцията чрез роботизирани ръце, оборудвани със специализирани инструменти и управлявани от компютърна конзола в операционната зала, обясняват специалистите от Acibadem. Този подход предлага редица предимства, включително по-добра визуализация, по-голяма свобода на движенията и изключителна прецизност. В комбинация, тези предимства водят до по-добри резултати.

По-висока прецизност, водеща до по-добри резултати и намален риск от увреждане на околните тъкани

По-малки разрези, което означава по-малко белези и по-бързо възстановяване

По-малка кръвозагуба и по-нисък риск от инфекции

По-слаба следоперативна болка

По-кратък болничен престой

Състояния, лекувани с роботизирана хирургия в Acibadem

Роботизираната хирургия най-често се използва в онкохирургията, за прецизно отстраняване на тумори, но се прилага също при сърдечни операции, лечение на хернии и други състояния.