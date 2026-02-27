Рокада в здравния сектор: Освободиха шефа на "Медицински надзор"

Уволниха изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева, съобщи Нова телевизия, като се позовава на свои източници. Все още няма официално потвърждение за рокадата.

ОЩЕ: Софийски районен съд: Уволнението на Иванка Динева от НЗОК е незаконно

Иванка Динева бе назначена на поста в края на септември 2023 г.. Преди нея начело на ИАМН беше проф. Росен Коларов.

Решението бе взето във връзка с преструктуриране на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и отделяне на Изпълнителна агенция по трансплантациите в самостоятелна структура. Промяната извърши тогавашният министър на здравеопазването проф. Христо Хинков.