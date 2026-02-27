10% от жените в репродуктивна възраст са с ендометриоза

Всяка десета жена в репродуктивна възраст е с ендометриоза. Половината от диагностицираните страдат от безплодие. Болестта е хронична и причинява депресия и безсъние. А поставянето на диагнозата е предизвикателство за много от лекарите.

"Понякога за самата диагноза на ендометриоза има забавяне от порядъка на 10 понякога 12 години, за да се постави точната диагноза. Или пациентът смята, че да го боли е нормално или лекарят не мисли за това заболяване", каза пред БНТ д-р Дориан Босев, акушер-гинеколог, СБАЛАГ "Майчин дом".

Болестта невинаги има симптоми. "Но най-често имаме болезнена менструация, болка при полов контакт, стерилитет, може да имаме и изразена тазова болка. Ако една жена не може да забременее. Това е един вид напомняне, че може да е и ендометриоза, защото между 30и 50% от жените с ендометриоза имат трудности при забременяване", добави д-р Босев.

Профилактичният преглед е възможност за ранно откриване на болестта. "Каквото и да открият много по-голям шанс е да го излекувате ако ходите и го откриете на време", категоричен е д-р Дориан Босев. През целия месец март в "Майчин дом" ще преглеждат безплатно за ендметриоза.