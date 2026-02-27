Новият здравен министър се зае да спасява детското отделение на варненската болница

Новия здравен министър Михаил Околийски изиска изготвяне на оздравителен план за варненската многопрофилна болница "Св. Анна", чието отделение по детска хирургия затваря врати от 1 март.

Кризата с педиатричното звено на болницата е заради подадени предизвестия за напускане от страна на работещите там лекари, които са заявили, че започват работа в лечебно заведение в друга община. Това съобщиха от пресслужбата на здравното ведомство.

Ангажиментът на МЗ

На среща с изпълнителния директор на варненската болница Красимир Петров и кмета на града Благомир Коцев, Околийски е посочил, че своевременно ще бъдат разгледани постъпилите в министерството документи, свързани с искането за разрешение за нов заем.

Възможностите за подкрепа на лечебното заведение ще бъдат обсъдени в рамките на правомощията на служебното правителство

Зам.-министър Петър Грибнев ще покани на разговор лекарите от екипа на детската хирургия, за да бъде потърсен вариант за възстановяване дейността на отделението.

Източник: БГНЕС

Кризата в МБАЛ "Св. Анна" - Варна

От 1 март Отделението по детска хирургия в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Св. Анна" във Варна прекратява дейността си.

Пациентите вече ще бъдат поемани от университетската болница "Св.Марина".

Затварянето на отделението по детска хирургия в болница "Света Анна" във Варна е резултат от дългогодишни управленски проблеми, заяви доц. д-р Антон Тонев, хирург-онколог, консултант на кмета на община Варна по здравните въпроси.

По думите му причините за напускането на целия екип не са свързани пряко със заплащането.

"Става въпрос за много дълго правени обещания за условия на работа, за възможност да се оперира всеки ден", обясни Тонев. Той посочи, че лекарите са говорили за "организационен хаос" и за "невъзможност управлението на болницата да спази поетите ангажименти към своя персонал".