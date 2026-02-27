Спасиха бебе и баба: Въздушните линейки в действие

8-месечно бебе и 91-годишна жена бяха транспортирани днес от екипите на оперативните бази на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха в София и Сливен. Първият сигнал за необходимост от въздушна линейка идва от МБАЛ Иван Скендеров ЕООД – Гоце Делчев за бебе на 8-месечна възраст, в тежко състояние. Дежурният медицински екип д-р Тина Димитрова и медицинска сестра Поля Маркова от Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха /РБСМПВ/ – гр. София са се отзовали сигнала. Заедно с пилотите капитан Александър Павлов и капитан Велин Андреев осъществяват полета между Гоце Делчев и болнична вертолетната площадка на УМБАЛ "Света Екатерина". Екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" с детски реанимобил и в присъствието на д-р Тина Димитрова, поемат малкия пациент и го транспортират до спешната болница.

Благодарност към екипа

Снимка БГНЕС

Екипът на медиците по въздух изразят благодарност към доц. д-р Богдан Младенов, началник на Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" за проведените консултации и добрата координация.

В същото време е подаден втори сигнал към КЦ на ЦСМПВ от спешното отделение на МБАЛ “Иван Селимински“ в Сливен за 91-годишна жена, пострадала след битов инцидент.

Дежурният медицински екип д-р Мартин Младенов и сестра Веселина Стоянова, заедно с капитаните на полета от България Хели Мед Сървиз, транспортират пострадалата жена от МБАЛ “Иван Селимински“ в Сливен до УМБАЛ “Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, където е приета и оставена за лечение.

