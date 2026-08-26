Пострадалият при тежката катастрофа край Петревене е приет в „Сърце и Мозък“ – Плевен след въздушна медицинска евакуация

С тежка съчетана травма - фрактура на бедрената кост, фрактура на раменната кост, шест счупени ребра и лицева травма с разкъсно-контузни рани, е приет в болница „Сърце и Мозък“ – Плевен румънският водач на единия от двата ТИР-а, участвали в тежкия челен сблъсък тази сутрин на пътя Русе–София.

Заради характера и тежестта на травмите мъжът е транспортиран с медицински хеликоптер директно до високотехнологичната болница „Сърце и Мозък“ – Плевен, която разполага със собствена лицензирана хеликоптерна площадка, която е и най-натоварената извън столицата. Възможността пациентите да бъдат приемани по въздух непосредствено на територията на лечебното заведение съкращава времето до специализирана медицинска помощ – фактор с особено значение при тежки състояния и множествени травми.

Веднага след кацането пациентът е поет от мултидисциплинарен екип и са извършени необходимите диагностични и лечебни действия. Към момента той е настанен в реанимацията на болницата, където състоянието му се проследява от екипа по анестезиология и интензивно лечение.

Катастрофата е станала около 7:35 ч. между селата Румянцево и Петревене при челен удар между български и румънски товарен автомобил. При инцидента са пострадали и двамата водачи.

„Сърце и Мозък“ – Плевен разполага с необходимата високотехнологична инфраструктура и специализирани екипи за комплексно поведение при тежки и спешни състояния. Собствената хеликоптерна площадка е част от тази организация и осигурява пряка връзка между въздушната спешна помощ, реанимацията и високоспециализираните структури на болницата.