Колко вземат лекарите за поставяне на задължителна ваксина: Председателят на БЛС с отговор

Колко вземат лекарите, които поставят ваксини от задължителния имунизационен календар? С този въпрос се сблъска д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз (БЛС). Той категорично насочи поглед към отговорността на родителите, не само на лекарите, които се изкушават да запишат, че са сложили задължителна ваксина, но не са го направили наистина, а само на хартия.

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Колко взема лекар за поставяне на задължителна ваксина от държавата? 5,11 евро, отговори лекарят. И беше категоричен, че това не са пари, до които колегите му "са опрели".

Подавали сме сигнали до РЗИ, не съм разбрал да има реакция и "рано или късно колегите, при които ще има скандали в кабинетите, поддават", продължи д-р Брънзалов пред сутрешния блок на БНТ. И подчерта: "Категорично не защитавам колегите, които са го извършили".

"Защото антиваксърството се разраства, това ни е национална черта" - това е отговорът на д-р Брънзалов защо случаите на неимунизирани деца се увеличават (неимунизирани със задължителни ваксини). Интересни думи от лекаря: Родители отиват при "колеги с по-слаби защитни сили". Той е категоричен, че когато се лъже по въпроса, намалява защитата в обществото срещу болести, които иначе ги няма и буквално се броят за изчезнали.

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