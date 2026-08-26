"Отворихме ветрилото": 26 са предложенията за ВСС от НПО и физически лица - ПБ каза какво следва (ВИДЕО)

26 са инициативните предложения за попълване на парламентарната квота в съдийската и прокурорската колегия на ВСС. Те са направени от представители на НПО и физически лиц От 26-те предложения 20 са за съдийската квота, а останалите 6 за прокурорската, стана ясно от думите на председателя на правна комисия и депутат от "Прогресивна България" проф. Янка Тянкова по време на брифинг в Народното събрание.

Народните представители могат да припознаят някои от вече оповестените кандидати в този списък, но могат да предлогат и някой друг, който не фигурира в него. "Разтворихме ветрилото и дадохме възможност за по-широк кръг от лица, които да направят номинации на кандидати", обяви проф. Тянкова.

Какво предстои?

След публикуване на този списък, тече нов 14-дневен срок, в който започва същинската фаза по номиниране на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота, която вече принадлежи на всеки един от народните представители или на група народни представители.

След този 14-дневен срок отново ще бъде изготвен списък, а от там нататък ще тече нов 14-дневен срок, в рамките на който кандидатите ще представят своите концепции.

"Ако условно погледнем този план график - цялата процедура трябва да приключи към 20 ноември 2026 година, като пак казвам, графикът към този момент е условен", добави още проф. Тянкова. ОЩЕ: Законът за държавния служител и ВСС: Ето с какво започва парламентът през новия сезон