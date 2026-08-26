Русия тренира да се бие с НАТО, председателят на Думата заплаши Япония с ядрено оръжие (СНИМКИ)

Русия проведе учение с някои свои части, които не са редовни подразделения на руската армия, като целта на учението е била подготовка за нахлуване на НАТО в Ленинградска област. Областта граничи с Финландия и Естония на запад. Проведеното учение е "Съюз 2026", като в него участие взеха подразделения от Северозападния окръг на Руската национална гвардия ("Росгвардия") и служители от регионалния граничен отдел на ФСБ.

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Какво са включвали ученията според официалния канал в Телеграм на "Росгвардия" - издирване, преследване и задържане на членове на диверсионно-разузнавателна група (СРГ), проникнала през държавната граница. Те също така са тренирали блокиране на райони и маршрути за движение:

Заплаха и към Япония

Япония трябва да помни ядрените оръжия на Русия и да избягва конфронтационна реторика за Курилските острови, заяви председателят на Държавната дума Вячеслав Володин в интервю за "Вести". Той подчерта, че островите "са неразделна част от Руската федерация".

"Що се отнася до японското ръководство, нека си спомни историята си още веднъж. Спомнете си времето, когато милитаристична Япония уби милиони цивилни. Сега се опитват да се върнат към същата реторика. Това не е необходимо. Ядрена сила като Русия не може да бъде победена", каза Володин, използвайки същия език по адрес на Япония, какъвто ползва Китай - с натякване за Втората световна война и каква е била тогава Япония.

На 13 август Владимир Путин посети Курилските острови за първи път от 26-годишното си управление, по-специално остров Итуруп, което накара Токио да изрази силен протест. Премиерът Санае Такаичи обяви Итуруп, както и Кунашир, Шикотан и островите Хабомай, за "искона територия на Япония" и нарече посещението на руския президент "абсолютно неприемливо".

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