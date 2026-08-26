Огромен шанс! Канада предлага за "Оскар" филма "Нина Роза" с Галин Стоев в главната роля

Филмът "Нина Роза", в който българският режисьор и актьор Галин Стоев играе главната роля, е избран да представлява Канада в категорията за най-добър международен филм на 99-ите награди "Оскар" през 2027 г., съобщиха "The Hollywood Reporter" и "Screen Daily". Режисьор и сценарист на филма е Женвиев Дулуд дьо Сел.

Драмата, която през февруари спечели "Сребърна мечка" за най-добър сценарий на кинофестивала в Берлин, е избрана от канадска комисия, която включва различни представители на филмовата индустрия. Филмът е копродукция между Канада, Италия, Белгия и България. От българска страна продуценти са Николай Мутафчиев и Любомира Пиперова.

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"Щастлива съм и същевременно изпитвам уважение заради тази чест, която се отнася до цялото голямо семейство на филма – преди всичко от Квебек и Канада, но също така от България, Италия и Белгия", коментира Женвиев Дулуд дьо Сел, цитирана от канадската филмова агенция Telefilm Canada.

Режисьорката Женвиев Дулуд дьо Сел и Галин Стоев на Берлинале през февруари, снимка: Getty Images

"Опитахме се да направим нюансиран филм, който оставя място за поезия и размисъл и говори за дългосрочната цена на миграцията, за наследството и идентичността. Надявам се пътят на филма, особено в настоящия контекст, да продължи да обогатява разговорите ни по тези деликатни въпроси", казва режисьорката.

Още за филма

"Нина Роза" е вторият ѝ пълнометражен филм след "Une colonie" от 2018 г. Освен Галин Стоев във филма участват още български актьори, сред които Мишел Цончев, София Станина, Екатерина Станина, Светлана Янчева, Елена Атанасова, Цветан Тодоров, Емил Котев, Мария-Радена Божкова, Стефания Кочева, Димитър Николов, Антонио Димитриевски, Анастасия Колева, Март Лачев, Ева Шуминовска.

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В центъра на историята е българският имигрант Михаил, който след завръщането си от Канада в България е принуден да се изправи пред миналото, което е искал да забрави. В ролята на Михаил е Галин Стоев – режисьор, актьор и бивш директор на Националния театър в Тулуза.

99-ата церемония по връчването на наградите "Оскар" ще се проведе на 14 март 2027 г. в Лос Анджелис, предава БТА.