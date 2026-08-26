Жертвите от разрушителните земетресения във Венецуела продължават да растат

Броят на жертвите от опустошителните земетресения във Венецуела преди два месеца достигна 6 509 души - с 71 души повече в сравнение с данните от миналата седмица, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ. Председателят на Националното събрание на страната Хорхе Родригес заяви, че 226 696 души са били лекувани в болници, което е увеличение със 140 338 от 17 август.

Междувременно са били инспектирани 60 785 жилищни сгради, от които 11 001 са определени като високорискови.

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Освен това за двата месеца след земетресенията са били разчистени 600 790 метрични тона отломки, каза депутатът, който е и брат на изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.

Властите все още не са предоставили данни за броя на изчезналите лица. Издирването на тела на загинали продължава.

На 4 август губернаторът на щата Варгас, чавистът Алехандро Теран, заяви пред радио „Каракол“, че роднини на засегнатите в щата са съобщили за 1579 души в неизвестност.

Междувременно няколко представители на неправителствени организации, включително Аурора Претел, ръководителка на базираната в Испания Баско-еквадорската асоциация за солидарност, отбелязаха, че международната помощ е намаляла. Те добавиха, че най-големите нужди, с които са се сблъскали, са свързани с вода, хигиена и медицински консумативи.