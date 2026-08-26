Христо Янев за ролята на Валентин Илиев: "Просто питате така ли? Всички сме заедно"

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев даде пресконференция преди реванша на "червените" срещу ОФИ Крит от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. На първо място той говори за срещата, като подчерта, че отборът ще излезе, за да играе добре и да направи всичко възможно да стигне до обрат. След това Янев обърна внимание и на ролята на новия спортен директор на клуба Валентин Илиев.

Христо Янев: "Всички сме заедно"

На пресконференцията Христо Янев първо говори за реванша с ОФИ Крит. След това обърна внимание на въпрос за Валентин Илиев: "Ролята на Валентин Илиев? Просто питате така ли? Всички сме заедно, всички заедно разсъждаваме как отборът да изглежда по най-добрия начин. Вальо Илиев има ли футболен опит? Да. Ще използвам всяка възможност и всеки вариант да изглеждаме по-добри. Мачът с Блекбърн? Всичко е възможно, просто трябва да разберем, че не всичко е на всяка цена.

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"Искаме да излезем и да победим"

Няма смисъл да убеждавам когото и да било, ще направим правилното и ще изходим това, което имаме като опит. Знаем, че допуснахме тежка загуба. Искаме да излезем и да победим - за нашата чест. Това, че феновете вярват и че вече са продадени 10 000 билета е хубаво. За всички нас утре е голямо предизвикателство и огромна възможност да покажем, че вярваме и да опитаме да направим всичко по силите си". Решаващата среща между ЦСКА и ОФИ Крит ще се проведе на 27 август от 21:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

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