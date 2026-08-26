Изискват ли се кръводарители за операция? Здравното министерство отговори

Пациентите и техните близки не трябва да бъдат задължавани да осигуряват определен брой кръводарители като предварително условие за хоспитализация или операция. Дарителската бележка не може да бъде условие за лечение, когато подобно изискване не произтича от нормативен акт. Това се казва в позиция на Министерството на здравеопазването в отговор на запитване от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването (АПАЗ). Те са изпратили сигнал за практиката лечебни заведения да изискват от пациенти дарителски бележки за определен брой кръводарители като условие за прием или извършване на планова операция.

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Повод за намесата на пациентската организаиця случай, при който лечебно заведение отказва да признае кръводаряване, извършено в РЦТХ – Стара Загора, с аргумента, че дарителите трябва да са дарили кръв в София, Перник, Кюстендил или Благоевград.

От здравното министерство категорично разграничават доброволното кръводаряване от задължението за осигуряване на дарители. „Кръводаряването в България се основава на принципите на доброволност и безвъзмездност“, се посочва в позицията на ведомаството. От позицията им става ясно и че осигуряването на кръв и кръвни съставки за лечебния процес е част от организацията на системата по трансфузионна хематология и не следва това задължение да бъде прехвърляно върху пациента и неговите близки. Уточнява се и че доброволното кръводаряване от близки и граждани трябва да бъде насърчавано заради необходимостта от поддържане на достатъчни количества кръв.

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„Това обаче е принципно различно от поставянето на условие пациентът първо да намери дарители, за да получи медицинска помощ“, казват от здравното министерство.

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Няма общо правило кръвта да бъде дарена в определен град или област, обясняват от министерството. „Сам по себе си фактът, че кръводаряването е извършено в друг град или област, не представлява нормативно основание официален документ, удостоверяващ извършеното кръводаряване, да бъде отказан единствено поради мястото на неговото издаване“, се посочва в отговора.

Министерството подчертава още, че дарителската бележка е документ, свързан с организацията и отчитането на кръводаряването, и не трябва да ѝ бъдат придавани правни последици извън предвидените в нормативната уредба.