13-19 април: Празната седмица пълни джобовете на 3 зодии с пари

Идващата седмица е известна като Празната седмица, защото идва веднага след Великден и по традиция се приема като време за празнуване преди връщане към обичайния ритъм. Точно затова мнозина гледат на нея като на период, в който нещата уж се случват по-бавно и без особени резултати. Но кой е казал, че трябва непременно да се работи усилено, за да се печелят пари. Понякога именно в по-тихите дни човек вижда възможностите най-ясно и успява да се възползва от тях по най-добрия начин. За някои зодии тази седмица няма да бъде празна нито като събития, нито като финансов резултат. Те ще успеят хем да си дадат нужното спокойствие, хем да уловят точния момент, за да напълнят джобовете си.

Телец

Телците ще усетят още в началото на седмицата, че покрай привидното спокойствие около празничните дни се отваря удобен момент да подредят нещо в своя полза и да извлекат реална материална изгода. Те няма да бързат и точно това ще се окаже тяхното най-голямо предимство, защото ще видят възможност там, където по-нетърпеливите биха отминали без да забележат. Възможно е да получат добра оферта, навременно плащане или неочакван шанс да обърнат ситуация в своя полза, без да полагат кой знае какви усилия.

Телецът ще има усета да не прахосва времето си напразно, а да го използва умно и практично, така че в края на седмицата да остане не само отпочинал, но и доволен от резултата. При него парите ще дойдат спокойно, но сигурно, като естествено продължение на разумни ходове и правилна преценка. Така Празната седмица за Телеца изобщо няма да бъде празна, а ще се окаже доста пълна откъм финансови ползи.

Дева

Девите ще влязат в тази седмица с усещането, че най-сетне имат малко повече въздух и малко по-малко натиск, а точно в тази привидна пауза ще намерят начин да спечелят нещо съвсем конкретно. Те по природа умеят да виждат детайла, който носи полза, и точно сега това качество ще им помогне да извлекат доход или облага от обстоятелства, които за другите ще изглеждат съвсем обикновени. Няма да им се налага да се хвърлят в тежка работа, защото при тях добрите пари ще дойдат чрез точен избор, практично решение или умело подредена ситуация.

Девата ще почувства, че сякаш самият ритъм на седмицата ѝ помага да мисли по-ясно и да действа по-ефективно, а това естествено ще доведе и до по-добър финансов резултат. Тя ще успее да съчетае спокойствието на празничните дни с усещането, че не е изпуснала нито време, нито възможност. Така за Девата Празната седмица ще се превърне в доказателство, че понякога най-добрите печалби идват не от напрежението, а от точния момент.

Скорпион

Скорпионите ще усетят, че следвеликденската седмица им дава необичайно силен усет кога да се намесят, кога да изчакат и как точно да обърнат обстоятелствата така, че да им донесат пари. Те няма да действат шумно и показно, но ще бъдат много точни в хода си, а именно това ще направи резултата толкова добър. Възможно е да се възползват от ситуация, която друг би подценил, или да получат шанс, който изглежда малък в началото, но много бързо ще се превърне в нещо наистина доходоносно.

Скорпионът няма да има нужда от много движение, защото тази седмица ще му даде възможност да печели повече чрез стратегия, отколкото чрез умора. Това ще го накара да се почувства не само финансово облагодетелстван, но и вътрешно доволен, че е намерил точния ритъм между покой и печалба. Така Празната седмица при него ще се окаже от онези редки периоди, в които човек почти без усилие усеща, че съдбата му подава добра възможност право в ръцете.

Има седмици, които на пръв поглед изглеждат тихи и неособено важни, но всъщност точно те се оказват решаващи за бъдещето ни. Празната седмица след Великден ще бъде именно такава за Телец, Дева и Скорпион, защото ще им даде шанс да спечелят добри пари без излишно напрежение и без усещането, че трябва непрекъснато да се доказват. Точно такива периоди имат огромно значение, защото показват, че умението да се възползваш от момента е също толкова важно, колкото и самият труд.