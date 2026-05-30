Шампионската чистка на „Герена“ продължава: Левски разкара още двама ненужни!

Левски се раздели и с ганайския халф Карлос Охене, обявиха от клуба. Това стана в същия ден, в който „сините“ обявиха раздялата с бразилеца Рилдо Фильо. „ПФК Левски информира, че се разделя с Карлос Охене. Договорът на халфа изтича и няма да бъде подновен“.

Със синия екип ганайският полузащитник изигра 69 мача и отбеляза един гол. Той спечели феновете с професионализма си и сърцата игра. Охене бе част от триумфа с шампионската титла през този сезон.

„ПФК Левски благодари на Охене и му пожелава здраве, щастие и много успехи в кариерата“, написаха от Левски на официалната си страница.

Карлос Охене стана поредния халф, който напуска отбора след оттеглянето на капатана Георги Костадинов, който ще бъде новия спортен директор на клуба, както и Рилдо Фильо. Тимът на Хулио Веласкес ще има нужда от сериозно подсилване в тази зона на терена за предстоящите квалификации в Шампионската лига.

