Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Шампионската чистка на „Герена“ продължава: Левски разкара още двама ненужни!

30 май 2026, 16:50 часа 595 прочитания 0 коментара
Снимка: ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI﻿
Шампионската чистка на „Герена“ продължава: Левски разкара още двама ненужни!

Левски се раздели и с ганайския халф Карлос Охене, обявиха от клуба. Това стана в същия ден, в който „сините“ обявиха раздялата с бразилеца Рилдо Фильо. „ПФК Левски информира, че се разделя с Карлос Охене. Договорът на халфа изтича и няма да бъде подновен“.

Със синия екип ганайският полузащитник изигра 69 мача и отбеляза един гол. Той спечели феновете с професионализма си и сърцата игра. Охене бе част от триумфа с шампионската титла през този сезон.

Охене стана поредният футболист, който си събира багажа от Левски

„ПФК Левски благодари на Охене и му пожелава здраве, щастие и много успехи в кариерата“, написаха от Левски на официалната си страница.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Карлос Охене стана поредния халф, който напуска отбора след оттеглянето на капатана Георги Костадинов, който ще бъде новия спортен директор на клуба, както и Рилдо Фильо. Тимът на Хулио Веласкес ще има нужда от сериозно подсилване в тази зона на терена за предстоящите квалификации в Шампионската лига.

ОЩЕ: Вторият по големина акционер в Левски поиска среща с Атанас Бостанджиев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски Карлос Охене Рилдо
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес