Най-важните новини за деня, 30 май 2026 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 30 май 2026 г.

ОКОНЧАТЕЛНО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ: НСО ТРЯБВА ДА ОТЧЕТЕ КОЛКО Е СТРУВАЛА ОХРАНАТА НА ПЕЕВСКИ НА ДЪРЖАВАТА

Националната служба за охрана (НСО) ще трябва да отговори какви разходи е направила за заплати, бонуси, командировки и извънреден труд на служителите си, охранявали лидера на ДПС Делян Пеевски, за първите 10 месеца на 2025 г. Това следва от решение на Административния съд в Добрич по дело на местен гражданин по Закона за достъп до обществена информация.

ЙОТОВА ЗА СВРЪХДЕФИЦИТА: И ДРУГИ ДЪРЖАВИ СА КАТО НАС

Има много други държави, които са в ситуацията на България, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти по повод информацията, че Европейската комисия (ЕК) ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за страната ни.

"АКО СТЕ ТЪРПЕЛИВА, ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ КОЕ ОТКЪДЕ ИДВА": СКАНДАЛНО ИНТЕРВЮ НА ВАРНЕНСКИ АРХИТЕКТ ЗА БАБА АЛИНО (ВИДЕО)

Скандално интервю в ефира на NOVA разкри нивото на компетентност на част от експертния екип зад изграждането на незаконните 104 постройки в местността "Баба Алино" във Варна. Водещата Марина Цекова опита да проведе разговор с арх. Кристиян Саралиев, който е председател на Експертния съвет по устройство на територията към общината, но изводите от разговора бяха разнопосочни.

ТРЪМП Е СВАЛИЛ САНКЦИИТЕ ЗА КОРУПЦИЯ НА БЪЛГАРИН ОТ СПИСЪКА "МАГНИТСКИ"

Един от българите, санкционирани от САЩ на 2 юни 2021 г. за участие "в значителна корупция" е изваден от американския списък, забраняващ той и семейството му да влизат в страната, съобщава служител на Държавния департамент пред журналист, член на Асоциацията на репортерите, акредитирани в Белия дом. Новината все още не е разпространена официално от OFAC или Държавния департамент на САЩ, но е с източник Ксения Павлович Макатиър - смятана за авторитетен репортер с достъп до източници в Белия дом, Държавния департамент и Конгреса на САЩ, пише The ​​Pavlovic Today.

FT: АМЕРИКАНСКОТО ГЛОБАЛНО ГОСПОДСТВО Е ПОД ЗАПЛАХА

В комбинация с прекомерните разходи за "масло и оръжия" тази заплаха означава по-високи цени на дългосрочните държавни облигации, пише Financial Times. Думите са сила. Всеки път, когато използвам думата "хегемония" в разговор, събеседниците ми повдигат вежди, сякаш казват: "Този човек знае нещо, което ние не знаем!", пише авторът на специален анализ Бил Грос за Financial Times.

ДОКАТО ВСИЧКО СОЧИ КЪМ ВОЙНА С ЕВРОПА, ПУТИН ИЗНЕСЕ ТГБ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА МИР (ОБЗОР - ВИДЕО)

Поредица от противоречащи си и то диаметрално заявления направи руският диктатор Владимир Путин снощи. От казаното от него излезе, че Русия винаги се е стремяла към мирно решение по темата "Украйна" - и това след като Путин нареди пълномащабна руска инвазия в Украйна на 24 февруари, 2022 година. Същевременно той каза, че Русия никога не е имала агресивни намерения към която и да е европейска страна – и това след като дни наред точно преди руската инвазия в Украйна от страна на Кремъл кой ли не повтаряше, че тези, предупреждаващи за неизбежна война поради очевидната руска подготовка, всъщност не са с всичкия си.

БОЕЦ: СТРАНЕН РЕМОНТ ЗА 1 МИЛИОН ЛЕВА В КЛОН НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

За странен “ремонт“ в Агенцията по вписванията - Видин алармират от гражданско сдружение БОЕЦ във Фейсбук. Цената, според сдружението е 6700 лв. на метър, а площта е 250 квадратни метра помещение от бившия партиен дом в града. БОЕЦ твърдят, че подобна схема има в Троян и Кърджали. Показни са и снимки от ремонта.

НОВИТЕ РУСКИ "ЖЕРТВИ" НА УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ: ДВА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ САМОЛЕТА ПВО "ИСКАНДЕР" (ВИДЕО)

С далекобойни дронове Украйна е унищожила два самолета Ту-142 и ПВО ракетна система "Искандер" на военно летище в Таганрог. Това твърди в официалния си канал в Телеграм майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр", командир на Силите за безпилотни системи на украинската армия. Атаката срещу Таганрог стана тази нощ, като официално местните власти не признаха тези поражения, а казаха единствено, че е уцелено местното пристанище, включително танкер и резервоар-цистерна.