Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Голяма радост на „Анфийлд“: Ливърпул уволни Арне Слот!

30 май 2026, 15:27 часа 502 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Голяма радост на „Анфийлд“: Ливърпул уволни Арне Слот!

Арне Слот беше уволнен от поста мениджър на Ливърпул. Нидерландецът си тръгва само година след като изведе „червените“ до 20-та шампионска титла на Англия. През изминалата кампания клубът претърпя разочарование с пето място във Висшата лига. Ръководството на мърсисайдци обяви, че вече тече процес по назначаване на нов наставник.

Шефовете на мърсисайдци искат промяна

„За клуба измина много тежък сезон и това е без никакво съмнение. Приносът на Арне Слот по време на престоя му в Ливърпул беше значителен, значим и най-важното за нашите привърженици и нас самите - успешен. Ние оценяваме много високо неговите постижения - той демонстрира работна етика и ниво на експертиза“.

„Същевременно с това, достигнахме до заключение, че е необходима промяна. Арне винаги ще бъде на специално място в историята на този клуб като мениджъра, донесъл 20-та шампионска титла на Ливърпул“, се казва в клубното изявление.

Един от спряганите варианти за негов наследник е Андони Ираола. Баскът си тръгна от Борнемут след серия от 18 поредни мача без загуба, класирайки отбора за Европа след 127-годишно чакане.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Ливърпул сменя Арне Слот с една от сензациите в световния футбол

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ливърпул Арне Слот
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес