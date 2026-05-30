Голяма радост на „Анфийлд“: Ливърпул уволни Арне Слот!

Арне Слот беше уволнен от поста мениджър на Ливърпул. Нидерландецът си тръгва само година след като изведе „червените“ до 20-та шампионска титла на Англия. През изминалата кампания клубът претърпя разочарование с пето място във Висшата лига. Ръководството на мърсисайдци обяви, че вече тече процес по назначаване на нов наставник.

Шефовете на мърсисайдци искат промяна

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

„За клуба измина много тежък сезон и това е без никакво съмнение. Приносът на Арне Слот по време на престоя му в Ливърпул беше значителен, значим и най-важното за нашите привърженици и нас самите - успешен. Ние оценяваме много високо неговите постижения - той демонстрира работна етика и ниво на експертиза“.

„Същевременно с това, достигнахме до заключение, че е необходима промяна. Арне винаги ще бъде на специално място в историята на този клуб като мениджъра, донесъл 20-та шампионска титла на Ливърпул“, се казва в клубното изявление.

Един от спряганите варианти за негов наследник е Андони Ираола. Баскът си тръгна от Борнемут след серия от 18 поредни мача без загуба, класирайки отбора за Европа след 127-годишно чакане.

