Медийната грамотност и критичното мислене - защо са важни за всички? Маргита Колчева от Yettel отговаря

Нашата увереност, че можем да различим дали една информация е истинска, е изключително висока. Проблемът е, че при значителна част от хората тази увереност не стъпва само върху проверка, а върху усещане.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" Маргита Колчева, мениджър "Устойчиво развитие" в Yettel. Тя коментира мащабно изследване на Yettel, което има за цел да определи как българите възприемат новинарско съдържание.

По думите ѝ темата за нашата онлайн грамотност вече не засяга само медиите, училището или семейството. А отговорността към този въпрос е много широка. В свят, в който устройствата в ръцете ни все по-често са основният източник на информация, телекомите също имат роля - не само да осигуряват свързаност, а да бъдат партньор на хората в новия дигитален свят, сподели още Колчева.

Тя допълни, че тази година Yettel отбелязва 20 години от своята програма за безопасен интернет и развитие на дигиталните умения. И разказа, че през годините фокусът на компанията се е променял заедно с дигиталната среда - от онлайн безопасността на децата и младежите, през включването на родители и учители, до днешната нужда от по-висока медийна грамотност в цялото общество. "Дезинформацията вече се разглежда като един от водещите глобални рискове", заяви още мениджърът.

Ролята на емоциите и изкуствения интелект

Колчева обърна внимание на още един важен акцент от данните - ролята на емоциите. Колкото по-млади са хората, толкова по-често те се опитват да се дистанцират от новинарския поток. При хората под 30 години приблизително 47% не искат да се сблъскват с новини, като водещата причина е, че те са прекалено негативни.

В същото време именно тревожните и негативните новини най-често се отварят, четат и коментират. По думите ѝ около половината от хората признават, че ако една новина звучи тревожно и може да има последствия за тях, те са по-склонни да кликнат върху нея, да я прочетат - и да ѝ повярват.

В разговора беше засегната и темата за изкуствения интелект. Според Колчева той не създава изцяло нови проблеми, а усилва вече съществуващите - фалшивото и подвеждащо съдържание може да се създава по-бързо, да се разпространява по-лесно и да достига до повече хора. Затова и критичното мислене става още по-важно умение.

"Изкуственият интелект засилва това, което имаме. Той засилва всички заплахи, но от друга страна засилва и позитивните ефекти", коментира тя.

Дигитални скаути

Като част от дългосрочните си инициативи за онлайн грамотност Yettel развива и формати, насочени към деца, ученици, родители и учители. Сред тях е Digital Scouts - игри, чрез които децата се превръщат в "скаути в дигиталния свят". Форматът има както дигитално измерение, в което децата преминават през различни предизвикателства според възрастта си, така и живи игрови инсталации, които провокират разговори за онлайн безопасност.

Така чрез различни задачи децата учат как да реагират при фалшива новина, как да разпознават рисково поведение онлайн, какво да споделят и какво да пазят за себе си. Обсъждат се теми като силни пароли, онлайн заплахи, лични данни и начините, по които човек може да бъде подведен в дигитална среда.

Колчева подчерта, че този подход работи, защото не разчита само на сухи инструкции, а на игра, разговор и реални ситуации. Така темите стават по-разбираеми и по-близки до ежедневието на децата.

Yettel гостува на ДВОРА

На 30 и 31 май Yettel ще представи специална игрова инсталация за медийна грамотност и дигитална безопасност в рамките на фестивала "ДВОРА". Тя няма да бъде насочена само към деца, а към всички посетители - родители, младежи и възрастни.

Участниците ще могат да проверят дали разпознават истинска и фалшива новина, да видят какво точно е подвеждащото в нея и какви техники се използват, за да бъдат заблудени. Друга част от инсталацията ще бъде посветена на това как се защитаваме онлайн - какво споделяме, какво не споделяме и с кого.

Точно в това според Колчева е смисълът на медийната грамотност днес - не да вярваме, че сме имунизирани срещу манипулации, а да изградим навик да спираме, да проверяваме и да мислим критично, преди да реагираме.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.