През шестия месец: Числото 6 носи най-много късмет на 3 зодии

Шестият месец вече идва към нас и всички очакваме какво ще ни донесе този специален месец. Късметът винаги е променлива величина, така че е хубаво да знаем кога можем да разчитаме на него. През идващия месец, шестицата ще помогне в най-голяма степен на няколко зодиакални знака. Нека заедно да разберем кои точно са тези зодии.

Овен

Овните ще бъдат зодията, която ще се радва на изключително много късмет през идващия месец. Те ще бъдат на гребена на вълната и трудно някой или нещо ще може да ги свали от там. Така че трябва да се възползват максимално от благоприятните обстоятелства и да не се отпускат, въпреки че месецът е отпускарски. Особено през втората половина - ще искат повече да си почиват и да не се занимават нищо, но точно това ще бъде техният момент, в който могат да блеснат най-силно.

Дева

Девите ще имат късмет, но той ще бъде такъв, че да им помогне да си свършат нещата по желания начин. Те трябва да бъдат готови да действат, така че да не изпуснат питомното, което им идва наготово. Девите винаги са перфекционисти и това им пречи по един или друг начин, но през този месец това ще им се отрази особено положително. Желанията им ще се изпълняват и това ще ги накара да се отпуснат и да бъдат готово да покажат най-доброто от себе си. А това винаги прави всяка Дева изключително опасна(в хубавия смисъл на думата).

Козирог

Козирозите рядко разчитат на късмета, тъй като смятат, че могат и сами да се справят с всичко. Но през този месец късметът ще им удари едно рамо, което определено не е за пренебрегване. Така че нека не се оплакват излишно, а да се възползват от благоприятната ситуация. Месецът определено има какво да им предложи, така че да задоволи и най-претенциозния вкус. А Козирозите определено се славят като една от най-трудните за угаждане зодии.

Месецът може и да не е меден за тези зодии, но определено късметът ще е на тяхна страна. Причините за оплакване ще бъдат изключително малко и по-скоро трябва да бъдат готови за благоденствие. Разбира се, това не означава, че ще трябва само да лежат на стари лаври и да не правят нищо. Но ако си свършат работата както трябва - определено няма да има за какво да съжаляват.