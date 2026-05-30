"Росатом": Има удар с дрон по АЕЦ Запорожие. Мадяр: Уцелихме полигон на бригада, убивала в Буча (ВИДЕО)

АЕЦ "Запорожие" е била атакувана с дрон и е имало удар. Това твърди генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов. По думите му, дронът е ударил турбинно отделение на блок 6 на централата, а в стената се е появила дупка, като ТАСС добавя, че ударът станал на метри от реактора. Ставало въпрос за дрон с оптичен кабел. Само че поне досега руснаците не са показали снимка и/или видеокадри за потвърждение. Известно е, че реакторите са така изградени (стоманобетон), че е планирано да понесат директен удар от падащ лек самолет.

Поне засега Европейската платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP) не показва да има повишен радиационен фон - само в северната част на Украйна, до Беларус, където е АЕЦ Чернобил, има радиационен фон в най-високия сегмент на скалата на EURDEP. EURDEP е официалният инструмент на ЕС за обмен на радиологични данни по време на извънредна ситуация, но данните се обменят постоянно и автоматично, така че да са достъпни по всяко време:

Централата е под руски контрол от пролетта на 2022 година насам, но в последните седмици Украйна започна да нанася масирани удари с дронове със среден обсег по Енергодар и да затруднява максимално всякакви доставки за нея. Дори популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" започна да изразява опасения, че руската армия, която фортифицира и минира АЕЦ-а, може да се наложи да отстъпи.

АЕЦ "Запорожие" работи в студен режим от ного време насам. Ударът сега, за който съобщава "Росатом", не е първи срещу централата.

Междувременно стана ясно, че е ударена и тренировъчна зона, използвана от 36-та руска армия и личен състав на 64-та мотострелкова бригада - поделение, широко свързано със зверствата, извършени в Буча през пролетта на 2022 година. Общо кмандирът на Силите за безпилотни операции на украинската армия майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр" съобщи за 21 потвърдени попадения в нощта на 300 май в руския тил - целите са включвали тренировъчни площадки, логистични маршрути и съоръжения за съхранение на газ. Предварителните данни сочат, че руската армия е дала 31 жертви, включително убити и ранени.

Отделно, "Укржелезница" съобщи в официалния си канал в Телеграм за руски въздушен удар, поразил електрически локомотив и дизелов локомотив в Запорожка област. Убит е машинист, още двама жп служители са ранени.