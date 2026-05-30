Тагарев: Украйна има всички шансове да постигне своите цели

Професор Тодор Тагарев, министър на отбраната в две български правителства, коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" последните руски удари, ескалацията на Кремъл, европейската реакция и военните развития в Украйна. Разговорът започва от новината за руския дрон, ударил румънския град Галац.

Той припомня, че районът е бил обект на руски атаки и през 2023-2024 г., когато Москва се опитваше да блокира украинския износ на зърно през румънските пристанища. "Идеята за случайно отклонен дрон не ми изглежда вероятна. На фона на ескалиращата риторика не бих изключил преднамерен удар срещу страна от НАТО и ЕС. Тоест, Путин е готов на продължаваща ескалация с други страни членки на ЕС и НАТО."

След парада в Москва: демонстрация на сила чрез удари по Киев

Проф. Тагарев припомня, че веднага след парада Русия е нанесла масирани удари по жилищни райони в Киев. "Путин беше унизен с провеждането на парада и с необходимостта да поиска от Тръмп да се обади на Зеленски, за да приеме временно примирие. И човекът без карти каза: "Добре, направете си там парада, ще спрем за малко." След което, практически веднага след това примирие, Русия нанесе много мощни удари по жилищни райони, основно в Киев. Имаше един многоетажен жилищен блок, съборен – с 24 загинали и много ранени.

И по-скорошният пример – от 24 май – и съпровождащата тези действия агресивна реторика, включително призиви към западните страни да изтеглят дипломатите си от Киев, защото Киев щял да бъде обект на масирани атаки. На този фон аз не бих допуснал, че това е случайно. На фона на усилията на Русия чрез информационно‑психологически операции да влияе на възприятията на хората в Европа, а оттам и на европейските лидери – за да приемат, че Русия е силният в този конфликт и ще постигне целите си. Разбира се, няма да разберем дали ударът с дрон срещу Румъния е бил преднамерен или не."

Какви ще бъдат последствията

"Европейските страни, според мен, няма да се поддадат на този натиск и на тези внушения и да изтеглят дипломатите си от Киев, защото тяхното присъствие е много силен знак. Така че мисля, че Кремъл няма да успее с тези опити.

Разбира се, Украйна изпитва затруднения. Не толкова по отношение на дроновете, крилати ракети също може да сваля, но балистичните ракети все още са проблем. Основното средство, с което Украйна разполагаше бяха ракетите Patriot, особено по-модерната версия. Това все още е единственото средство за противодействие на балистични ракети.

Украинците обявиха, че започват разработване на такива ракети, но все още няма ефективен еквивалент на Patriot. При положение че сега Украйна не получава Patriot, заплахата от такива удари към днешния ден е по-голяма, отколкото беше преди шест месеца."

"Стена срещу дронове"

"Много бързо стана ясно, че "стена" няма как да стане. Ако някой си представя, че по границата на ЕС и НАТО ще бъде създадена система, която да не допусне проникване на дрон – това няма как да се случи.

Говорител на румънското министерство на отбраната каза, че са имали четири минути за реакция. За четири минути няма как да реагираш и да свалиш дрона.

Моето мнение винаги е било, че за да има ефективна защита, тя трябва да се изгражда не само от европейските страни от източния фланг, а заедно с Украйна. Защото основните технологии – тестваните, работещите решения – идват от Украйна. Те няма откъде другаде да дойдат. Някой тук може да е много умен и да измисли ракета, която сваля всеки дрон – но къде ще я тества? Докато в Украйна се тестват постоянно най-различни решения, подбират се по-добрите, усъвършенстват се.

Факторът време също е много важен. На картата границата е черта, но в реалността – не е.

Моята позиция е, че трябва да има единна система за защита от дронове, в която страните от източния фланг на НАТО, включително България, да работят заедно с Украйна – с ясно координиране на усилията, на способностите, на оперативното управление. Да станем на практика съюзници с Украйна.

Тогава – дронът може още да не е навлязъл във въздушното пространство на Румъния, но ако приближава, румънците могат да го свалят. Или обратното – ако отива към Румъния, украинците да го свалят. Това би било пример за съюзнически отношения.

Мисля, че европейските лидери трябва да бъдат една идея по-смели и решителни и да вървят в тази посока."

Какво им пречи

"Едното възможно обяснение е страхът да не се предизвикат Русия. И второ – как ще го възприемат хората? Ако Румъния свали руски дрон, Русия може да го използва като претекст да удари румънска цел. И тези две опасения вероятно вече се подкрепят – или скоро ще бъдат подкрепени – от масирана информационна кампания, която да убеждава европейците, че това ще бъде проблем за тях. Тук в България дори няма нужда руснаците да го правят – ние сами си го правим. Но в други страни Русия би положила усилия."

Как да разбираме думите на премиера Радев за "най-голямата ядрена сила"? Проф. Тагарев е категоричен: "Хиперзвуковият етикет е за психологически ефект. Това са балистични ракети, срещу които Patriot е ефективен. Не на 100%, но ефективен. Така че от професионална гледна точка не приемам това изказване на господин Радев."

Що се отнася до това дали ядрена сила може да загуби война – в американския колеж, който и премиера Радев, и аз сме завършили, това се учи. Ядрената сила САЩ загуби войната във Виетнам, например. Има и много други примери. Разчитайки на своя ореол, господин Радев заблуждава хората.

Украйна има всички шансове да постигне своите цели. И няма никакво значение, че Русия разполага с ядрено оръжие. Ако Русия използва ядрено оръжие срещу неядрена държава, без да е заплашена нейната независимост, тя ще се превърне в презрян парий в света. Независимо от изхода на войната.

Русия, ако иска, може утре да спре войната. Путин издава заповед – изтеглят се от територията на Украйна в международно признатите ѝ граници – и всичко приключва. Имаме мир. И никой няма да я заплашва."

Говорене за вътрешна употреба

"Той говори за ролята на дипломацията, за мир – което на много хора им харесва. За промяна на курса на ЕС, иначе на по-късен етап щели да се водят преговорите. Ами, господин Радев, ако толкова искате мир, след като Путин нападна Украйна – обърнете се към господин Путин, помолете го да спре военните действия, да изтегли войските – и ще има мир. Какъв е проблемът? Никакъв. Може да го направи. Той говори за мирно решение от години – като президент. И той винаги има достъп до най-високите трибуни. Когато пожелае – телевизията ще спре друго предаване и ще пусне негово изявление. Но не сме чули нищо такова."

Ясно е, че Европа няма как да бъде посредник между Русия и Украйна, защото стои твърдо на страната на Украйна. Но може да бъде на масата на преговорите – особено в момент, когато вниманието на Тръмп е ангажирано с Близкия изток. Европа помага на Украйна и категорично заявява, че сигурността на Украйна е ключ към сигурността на Европа. Това се казва в стотици изявления на европейски лидери.

Европа има и инструмент да влияе на Русия. Основният инструмент не е толкова сваляне на санкции или възстановяване на икономически отношения, колкото замразените активи. Огромна част от около 300 милиарда евро или долара руски пари в банки са в Европа. Това е сериозен лост. Отделно – санкциите. Така че, ако минем на езика на Тръмп и Джей Ди Ванс – Европа също има карти и има място на масата. И погледнато от тази перспектива, това, което говори господин Радев, европейските лидери може би го възприемат като приемливо. Те не го възприемат като "Украйна трябва да капитулира, за да има мир", а като: "Да покажем на Путин нашите карти, за да си направи сметката."

Путин не е готов за преговори

"Почти цялата европейска територия на Русия може да бъде достигната от оръжия, създадени от Украйна самостоятелно. Тоест, 70-80% от руснаците – може да бъде достигната от съществуващи украински средства. Отделно – Украйна вече тества успешно балистична ракета, която може да нанася удари на около 200 км. Това не е стратегическа дълбочина, но е пример за технологични постижения и производствени възможности. Отделно – ракетата "Фламинго", крилата ракета с бойна част около 1 тон, близък еквивалент на "Томахоук". Не толкова съвършена, но и не толкова скъпа. Украинците си я правят сами. И няма никакви ограничения за използването ѝ. И най-вече – очакваните "Фламинго", предназначена да нанася удари на около и над 850 км, с бойна част 800 кг. Това включва Москва. Балистична ракета, която включва Москва. Оптимистите казват, че това лято може да има прототип.

Отделно – развитието на дронове със среден радиус – 50 до 250-300 км. Там Украйна напредна много. Това ѝ позволява да елиминира руската логистика на юг – Запорожка и Херсонска област. Пътищата от Краснодар към Мариупол, Мелитопол, Крим – вече са обект на все по-чести и точни атаки. И Украйна скоро може да изолира тези войски. Аз не изключвам вариант – при добро стечение на обстоятелствата – до есента Украйна да освободи голяма част от окупираните територии в тези области.

Това са важни развития. И независимо от риториката на Кремъл – Путин, Лавров, Песков, депутати, председатели – включително намек за оръжие за масово унищожение – това за мен е израз на безизходицата, в която изпадат."

Може ли Украйна да разчита, че Путин ще се откаже

"Според мен – не. Това е въпрос на психология. Някои анализатори казват – аз не познавам толкова добре руската история – че няма руски лидер, цар, комунистически ръководител или кандидат‑император като Путин, който да е загубил война и да е оцелял. Загубата на война означава загуба на власт. И докато Путин е на власт – а ако не е, дали ще е жив – това е друг въпрос – той няма да приеме загуба.

Допускам да се опита да представи нещо като победа. Според мен изпусна този момент през миналото лято, когато можеше да представи като победа допълнително окупираните територии – около 7% от 2014 г., сега около 19%. Още 12% – територия колкото България. Но изпусна момента. И сега е в процес на отстъпление – ще му е много по-трудно.

Не виждам вариант да тръгне към сериозни мирни преговори. Приказки може да има, срещи може да има – но сериозни преговори – не.

Ако все пак тръгне – и даде индикации, че е готов на сделка – тогава въпросът е: как ще реагират украинците? Дали те ще приемат спиране на войната при текущите линии? Или – виждайки, че имат инициативата – ще търсят друго решение?

Никой друг, освен украинците, не може да реши какво трябва да направят те самите. Това е тяхно решение. По какъв начин ще го вземат – отново е техен въпрос. И се надяваме нещата да отиват към по-добро за страната, обект на агресия."