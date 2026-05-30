Левски се прицели в национал на Босна, „сините“ вадят милиони за 24-годишен халф

Левски се е прицелил в национал на Босна и Херцеговина. Става въпрос за 24-годишният полузащитник на казахстанския Астана – Иван Башич. Това разкри местното издание „Sport.kz“. Според информациите ръководството на „сините“ вече е стартирало преговори с колегите си от Казахстан, като столичани дори са отправили официална оферта за правата на талантливия халф, като очакват отговор в следващите няколко дни.

Левски е предложил 2,5 милиона евро за Иван Башич

Казахстанската медия разкрива, че първоначалното предложение на Левски за правата на Иван Башич е на стойност 2,5 милиона евро. Сумата е доста висока, но явно не е проблем за българския гранд, който наскоро смени собствеността си. От Астана обаче не бързат да приемат офертата на Левски. Причината е, че халфът ще играе на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, а при добро представяне цената му може да се покачи драстично.

🚨🇧🇬 | Sofia-based Levski are showing strong interest in Astana midfielder Ivan Bašić. The Bulgarian champions have already submitted an initial offer for the player's transfer.



The opening bid for the Bosnia and Herzegovina international is reported to be around €2.5 million.… pic.twitter.com/0LOyTziowf — Scout in Eurasia (@ScoutEurasia) May 30, 2026

Халфът се представя много силно в Астана

Иван Башич е юноша на Жрински Мостар като преминава през всички формации преди да дебютира за първия отбор. През лятото на 2022-ра той е продаден на руския Оренбург. Халфът остава в тима до началото на юли 2025 година, когато облича екипа на Астана. До момента полузащитникът има на сметката си общо 25 мача за казахстанския гранд, в които се е отчел с три попадения и шест асистенции.

