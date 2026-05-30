Левски се прицели в национал на Босна, „сините“ вадят милиони за 24-годишен халф

Левски се е прицелил в национал на Босна и Херцеговина. Става въпрос за 24-годишният полузащитник на казахстанския Астана – Иван Башич. Това разкри местното издание „Sport.kz“. Според информациите ръководството на „сините“ вече е стартирало преговори с колегите си от Казахстан, като столичани дори са отправили официална оферта за правата на талантливия халф, като очакват отговор в следващите няколко дни.
Левски е предложил 2,5 милиона евро за Иван Башич
Казахстанската медия разкрива, че първоначалното предложение на Левски за правата на Иван Башич е на стойност 2,5 милиона евро. Сумата е доста висока, но явно не е проблем за българския гранд, който наскоро смени собствеността си. От Астана обаче не бързат да приемат офертата на Левски. Причината е, че халфът ще играе на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, а при добро представяне цената му може да се покачи драстично.
🚨🇧🇬 | Sofia-based Levski are showing strong interest in Astana midfielder Ivan Bašić. The Bulgarian champions have already submitted an initial offer for the player's transfer.— Scout in Eurasia (@ScoutEurasia) May 30, 2026
The opening bid for the Bosnia and Herzegovina international is reported to be around €2.5 million.… pic.twitter.com/0LOyTziowf
Халфът се представя много силно в Астана
Иван Башич е юноша на Жрински Мостар като преминава през всички формации преди да дебютира за първия отбор. През лятото на 2022-ра той е продаден на руския Оренбург. Халфът остава в тима до началото на юли 2025 година, когато облича екипа на Астана. До момента полузащитникът има на сметката си общо 25 мача за казахстанския гранд, в които се е отчел с три попадения и шест асистенции.
ОЩЕ: Шампионската чистка на „Герена“ продължава: Левски разкара още двама ненужни!