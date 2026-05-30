Златни момичета! България е европейски шампион по художествена гимнастика!

Отборът на България спечели отборната титла на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Българските момичета събраха резултат от 277.600. Това стана благодарение на майсторството на гимнастичките от индивидуалната надпревара Стилияна Николова, Ева Брезалиева и момичетата от ансамбъла. По-рано през деня Стилияна Николова стана вицеевропейска шампионка, като отстъпи титлата на германската представителка Дария Варфоломеев.

Резултати

Най-добрата българска състезателка събра 118.750 точки. Николова има също сребро от Талин 2025 и е златна медалистка от Будапеща 2024. Победителка в многобоя остана олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) със 120.150, а трета е защитаващата титлата си Таисия Онофричук (Украйна) със 117.150.

Ансамблите

При ансамблите европейски шампионки станаха гимнастичките от Испания, следвани от представителките на руската федерация и Израел. Българският ансамбъл се класира на шесто място, след като допусна грешки в смесеното съчетание. Все пак българските момичета ще участват на финала с пет топки, който ще се проведе утре - 31 май 2206 г.

Финали

На 31 май 2026 г. ще се проведат финалите на отделните уреди. Стилияна Николова ще участва във всеки едни финал. Другата ни представителка Ева Брезалиева има три финала - на топка, лента и обръч. Рекорден брой държави участват в настоящето Европейско първенство - 43, с ансамбъл в състезанието ще участват 26 страни.

"Интересно състезание, мисля, че се справих много добре. Доволна съм от изиграването си, разбира се има какво още да се подобри. Не се пуснах да направя всичко, но и това ще се промени", коментира Стилияна Николова след края на състезанието.

