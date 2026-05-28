Ние сме пример за приемственост между поколенията: Говори Ерсин Мустафов (ВИДЕО)

Едно от предложенията беше групата да се казва "Его 4", именно поради причината, че всеки един от нас, бидейки фронтмен, има доста изявен характер и отстоява позицията си. Но мисля, че това е напълно нормално да има такива разговори, когато говорим за творчески процес, за организация и т.н.. Това го има във всеки един екип.

Това разказа певецът Ерсин Мустафов в предаването "Студио Actualno", във връзка с новата българска супергрупа "Фронтмен", която събира на една сцена едни от най-разпознаваемите гласове и музиканти от алтернативната и рок сцена у нас. Освен Ерсин Мустафов, в групата се включват Стенли, Свилен Ноев (Остава) и Иван Велков (P.I.F.), които обединяват дългогодишното си приятелство и общ музикален език в нова авторска формация.

Групата представя дебютния си видео сингъл "Непобедим". Музиката и текстът са дело на самите музиканти, а режисьор на видеото към песента е Васил Стефанов.

Група Фронтмен е своеобразен пример за това как може да има приемственост между поколенията, защото ние всички сме музиканти, но наистина сме от различни поколения...и това е една колаборация, в която ще изпълняваме не само нашите авторски песни като "Непобедим", но и двучасови концерти, в които ще изпълняваме най-популярните песни на всяка една от бандите, стана ясно още от думите на Ерсин.

