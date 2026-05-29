Инерцията в Хърватия срещу България: Рашко Иванов в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

"Имайки предвид бивша Югославия - информацията в Хърватия за България винаги е била отрицателна. Откакто Хърватия стана самостоятелна държава тази тенденция изчезна, но все пак има по инерция някои неща, които не са променени", каза в Студио Actualno Балкани Рашко Иванов, председател на Националната общност на българите в Хърватия. Поводът за разговора беше скорошното посещение на хърватския премиер Андрей Пленкович в Северна Македония и позицията на Загреб в подкрепа на Скопие, но в ущърб на България и в противоречие на европейската преговорна рамка.

"Не забравяйте, че Хърватия и Македония са били в една държава допреди 40 години. Чисто и просто Хърватия като член на ЕС предлага на Северна Македония да й помогне при европейската интеграция. Никъде не се споменава промяна на протокола, който е приет в тази европейска преговорна рамка, т.е. вписването на българите в преамбюла на конституцията", заяви Иванов.

Той е на мнение, че Хърватия няма да подкрепи предоговаряне на европейска преговорна рамка, за какво настоява Северна Македония. ОЩЕ: Мицкоски се оплаква от български тормоз: Пленкович се надява на Радев и говори за неправда срещу Скопие (ВИДЕО)

Сръбското влияние и антибългарската пропаганда

Според него обаче политиката на Скопие е под сръбско влияние специално спрямо интерпретацията на делото на братя Миладинови.

"И хървати и българи са винаги главни неприятели на сърбите. Сърбия винаги е имала имперски интереси и желание да господства на Балканите", добави още той.

Повече за причината от Северна Македония да бълва пропаганда срещу България и защо българите в Хърватия са се притеснявали да заявяват българския си произход в близкото минало - гледайте в предаването. ОЩЕ: Докато защитава Северна Македония: Хърватия бави Черна гора за ЕС