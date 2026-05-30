Лудогорец намери новата си перла: „Орлите“ са в напреднали преговори с голям сръбски талант!

Лудогорец е в напреднали преговори за приличането на сръбското крило на Войводина Нови Сад Петър Сукачев. Това твърди сайтът TransferFeed. 20-годишният нападател е смятан за един от големите таланти на Сърбия.

Изданието твърди, че дори е имало работна среща в Будапеща преди финала на Шампионската лига между директора на Лудогорец Георги Манджуков и президента на Войводина Драголюб Збилич.

Петър Сукачев е собственост на Войводина Нови Сад

🟢⚪ Ludogorets in advanced negotiations to sign Vojvodina winger Petar Sukačev, with deal reportedly close to completion.https://t.co/HAhRgGwFUW#Ludogorets #SuperLigaSrbija #ПърваЛига — TransferFeed (@transferfeedcom) May 30, 2026

Петър Сукачев наскоро поднови договора си с Войводина до 2029 година. Според запознати, Лудогорец е предложил подобни условия на клуба за Петър Сукачев, каквито даде на Бачка Топола преди година за привличането на Петър Станич.

Сръбският халф е най-постоянният футболист на „орлите“ през тази година, като дори успя да завърши сезона като голмайстор в Лига Европа със 7 попадения, колкото има и нападателят на Нотингам Форест Игор Жезуш.

