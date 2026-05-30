Войната в Украйна:

Лудогорец намери новата си перла: „Орлите“ са в напреднали преговори с голям сръбски талант!

30 май 2026, 17:35 часа 794 прочитания 0 коментара
Снимка: udogorets.com
Лудогорец намери новата си перла: „Орлите“ са в напреднали преговори с голям сръбски талант!

Лудогорец е в напреднали преговори за приличането на сръбското крило на Войводина Нови Сад Петър Сукачев. Това твърди сайтът TransferFeed. 20-годишният нападател е смятан за един от големите таланти на Сърбия.

Изданието твърди, че дори е имало работна среща в Будапеща преди финала на Шампионската лига между директора на Лудогорец Георги Манджуков и президента на Войводина Драголюб Збилич.

Петър Сукачев е собственост на Войводина Нови Сад

Петър Сукачев наскоро поднови договора си с Войводина до 2029 година. Според запознати, Лудогорец е предложил подобни условия на клуба за Петър Сукачев, каквито даде на Бачка Топола преди година за привличането на Петър Станич.

Сръбският халф е най-постоянният футболист на „орлите“ през тази година, като дори успя да завърши сезона като голмайстор в Лига Европа със 7 попадения, колкото има и нападателят на Нотингам Форест Игор Жезуш.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Лудогорец спаси сезона – „орлите“ излъгаха Локомотив Пловдив на дузпи и ще играят в Европа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лудогорец Войводина
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес