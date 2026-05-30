Тръмп е свалил санкциите по "Магнитски" на българин, обвинен в корупция

Един от българите, санкционирани от САЩ на 2 юни 2021 г. за участие "в значителна корупция" е изваден от американския списък, забраняващ той и семейството му да влизат в страната, съобщава служител на Държавния департамент пред журналист, член на Асоциацията на репортерите, акредитирани в Белия дом. Новината все още не е разпространена официално от OFAC или Държавния департамент на САЩ, но е с източник Ксения Павлович Макатиър - смятана за авторитетен репортер с достъп до източници в Белия дом, Държавния департамент и Конгреса на САЩ, пише "Дневник".

Според данните администрацията на президента Доналд Тръмп е започнала стъпки за преглед и отмяна на санкции от времето на предшественика си Джо Байдън. "Според някои от приближените до процеса подходът на предишната администрация е преминал границата на твърдостта и е навлязъл в сферата на това, което те определят като "превишаване на правомощията".

Още: Пеевски беснее, след като премиерът разкри врътката за "Съвета за мир" и "Магнитски"

Снимка: Getty images

Кой е този българин?

Става дума за бившия зам.-министър на икономиката Александър Манолев, на когото бяха наложени санкции заедно със съпругата му Надя и децата им Алекса, Йоана и Димитър. Той бе санкциониран заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски, бившият хазартем бос Васил Божков, както и бизнесмените Петър Харалампиев, Красимир Томов и Илко Димитров заради "корупционни действия, подкопаващи върховенството на правото и доверието на българското общество в техните демократични правителствени институции и обществени процеси, включително за употреба на политическото им влияние и служебна власт за лично обогатяване".

Преди да попадне под санкциите на САЩ през 2021 г. Манолев се прочу в аферата къщи за тъщи. Ставаше дума за злоупотреба с европейски средства - 400 000 лева, предоставени за строеж на къщи за гости, но твърденията бяха, че Манолев си е построил собствена вила в Сандански. Прокуратурата го обвини за даване на неверни данни за получаване на европейско финансиране. През септември т.г. Манолев бе оправдан от Върховния касационен съд, като преди това същото стори Благоевградският окръжен съд.

Още: Разследване: Милиони от оръжия в Украйна и връзка към бивш зам.-министър, санкциониран за корупция?