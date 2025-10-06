3 зодии, на които всички ще завиждат през октомври 2025

Три зодиакални знака привличат финансов успех през октомври 2025 г., което ще накара околните да им завиждат. Предстоящите седмици ще донесат положителен финансов растеж, но те трябва да са готови за размисли върху уроците от миналото, за да видят успеха, който желаят.

Дева

Сътрудничеството е най-бързият път към финансов успех, Дева. Въпреки че живеете в свят, който възхвалява независимостта, не пренебрегвайте важността на работата с другите, тъй като Венера преминава във Везни в понеделник, 13 октомври.

Венера, планетата на финансовото богатство, представлява нуждата от сътрудничество и докато е във Везни, ви помага да постигнете желания финансов успех. В дома ви на богатството тази енергия е засилена, представлявайки промяна от опит да правите всичко сами към научаване да работите по-ефективно с другите.

С прехода на Венера във Везни в понеделник, 13 октомври, ще се съсредоточите върху теми, свързани със споделени активи. Тази енергия може да включва романтична връзка, особено като се има предвид, че Везни са един от управляващите зодиакални знаци на Венера. Въпреки това, ако в момента сте необвързани, все още можете да изпитате изобилието от тази фаза.

На работното място се опитайте да се съсредоточите върху съвместните усилия. Ако сте започнали собствен бизнес, помислете за привличане на помощ от инвеститор, за да стартирате проекта си. Каквото и да правите, не забравяйте, че съвместната работа ще бъде ключът към вашия финансов успех.

Везни

Скъпи Везни, навлизате в ера на финансов успех. Октомври се очертава да бъде един от най-добрите месеци в годината за вас, както в личен, така и във финансов план. Докато сте в разгара на слънчевото си завръщане, ви се предоставят възможности за растеж, които могат да ви позволят да стъпите в нова глава.

Това ще се засили, когато Меркурий премине в Скорпион в понеделник, 6 октомври. Меркурий носи предложения и теми, свързани с комуникацията, докато в Скорпион той включва лична финансова трансформация. Вместо да правите незабавен избор, опитайте се да се възползвате от предложенията, които получавате, особено ако търсите нова работа, до сряда, 22 октомври, когато ще бъдете готови да предприемете действия.

Докато Меркурий в Скорпион, започващ в понеделник, 6 октомври, ще донесе финансови предложения и възможности, е добре да изчакате, за да предприемете действия или да вземете каквото и да е решение, докато сезонът на Скорпиона не започне в сряда, 22 октомври.

Въпреки че ще имате само седмица, в която ще използвате енергията на Меркурий и Слънцето в Скорпион, това ще ви донесе голям късмет, позволявайки ви да направите правилния избор, да започнете нови начинания и да се доверите, че изборът, който ще направите сега, ще продължи да се отплаща в бъдеще.

Козирог

Доверете се на инстинктите си, Козирог. В четвъртък, астероидът Палада ще премине директно във Водолей, носейки финансови ползи в живота ви. Палада управлява теми, свързани с мъдростта и справедливостта във финансите.

Когато този астероид е ретрограден, сте призовани да размислите сериозно върху финансовите си избори и може да се окажете замесени в правни въпроси. Целта на този планетарен транзит е да поправи всички грешки и да установи сигурна основа за бъдещето.

Тъй като Палада се намира директно във Водолей в четвъртък, това ще донесе награди за това, върху което сте работили или инвестирали през ретроградния период. Ако имате някакви текущи правни въпроси, това е чудесна енергия за нещата, които се развиват във ваша полза. Що се отнася до личните ви финанси, очаквайте по-високи печалби, възвръщаемост на минали инвестиции и цялостно усещане, че най-накрая сте постигнали успеха, към който сте работили.

