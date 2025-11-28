За да обсъдят формулата за мир: Украйна и САЩ ще се срещнат в идните дни (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че делегация от страната му и такава от САЩ ще се срещнат тези дни, за да обсъдят формулата, дискутирана в Женева, за да се стигне до мир и да се предоставят гаранции за сигурност на Киев, предаде Ройтерс. „Нашият екип ще се срещне с американските представители в края на седмицата, за да продължат да сближават точките, които получихме в резултат на преговорите в Женева във форма, която да ни поведе по пътя към мира и гаранциите за сигурност“, заяви Зеленски по време на вечерното си видеообръщение. „Ще се състои среща на делегациите. Украинската ще бъде добре подготвена и фокусирана върху смислена работа“, допълни той.

Украинският президент заяви, че идната седмица ще се състои допълнителни преговори между двете делегации с негово участие, но не предостави допълнителни детайли. „Подготвяме солидна основа за подобни преговори. Украйна ще стои здраво стъпила на крака. Винаги ще стои“, увери той.

Поредни свидетелства за военни престъпления

Междувременно Укринформ съобщава, че в района на град Гуляйполе руските сили са екзекутирали петима украински военни, които са били пленени и не са можели да се отбраняват. Тази сутрин „на Гуляйполското направление в Запорожка област руските военни хладнокръвно застреляха нашите защитници, които бяха в плен“, пише в заявление на главната прокуратура на Украйна.

Още: Лукашенко заплаши Зеленски: Приеми мирния план на САЩ, за да не загубиш Украйна

Запорожката областна прокуратура образува досъдебно производство за нарушаване на законите и обичаите на войната, съчетано с умишлено убийство. Главната прокуратура подчерта, че умишленото убийство на военнопленници е грубо нарушение на Женевските конвенции и тежко международно престъпление.

Още: "Всички се надяваме, че мирът ще бъде постигнат скоро": Зеленски е готов за среща с Тръмп (ВИДЕО)