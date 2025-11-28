Украйна с мощна атака срещу Русия, има данни за ударен нефтопреработвателен завод (ВИДЕО)

Украйна провежда масирана вълна от атаки срещу Русия и окупираните територии тази вечер, съобщават мониторингови канали. На няколко места се съобщава за експлозии и сигнали за тревоги за въздушно нападение.
Monitoring channels report that swarms of rocket and strike drones are heading toward Russia — judging by their trajectories, the ports of Novorossiysk and defense-industry facilities in other Russian regions are likely to come under a massive attack. pic.twitter.com/NZofucthfF— WarTranslated (@wartranslated) November 27, 2025
Новини за експлозии идват тази вечер от окупирания от Русия Крим и южната част на Русия. Множество експлозии са били отчетени в близост до Саки и Новофедоровка. В Николаевка руската противовъздушна отбрана е открила огън по един от собствените си самолети.
Много мощна атака е започнала и срещу Саратов.
В социалните мрежи очевидци публикуват кадри с мощна експлозия в града. За момента не е ясно какъв обект е бил поразен.
Според някои източници е бил ударен нефтопреработвателен завод в града. "Това е истинска война", пишат очевидци в социалните мрежи.
От видеата се вижда, че е избухнал и огромен пожар.
Същевременно руската противовъздушна отбрана е активна в Таганрог, Новоросийск и Ростов на Дон.
Руски групи за въздушна отбрана се опитват да отразят атака и в окупирана Луганска област.
Russian mobile air defense groups trying to repel an attack in occupied Luhansk region. pic.twitter.com/cweZMFx04y— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 27, 2025
В Смоленск също са докладвани експлозии, като местни жители споделят видеа, показващи дим, издигащ се в района.
Explosions have also been reported in Smolensk, with locals sharing videos showing smoke rising in the area. pic.twitter.com/b2f2yObVMW— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 27, 2025