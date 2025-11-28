Студио Actualno:

Украйна с мощна атака срещу Русия, има данни за ударен нефтопреработвателен завод (ВИДЕО)

Украйна провежда масирана вълна от атаки срещу Русия и окупираните територии тази вечер, съобщават мониторингови канали. На няколко места се съобщава за експлозии и сигнали за тревоги за въздушно нападение.

Новини за експлозии идват тази вечер от окупирания от Русия Крим и южната част на Русия. Множество експлозии са били отчетени в близост до Саки и Новофедоровка. В Николаевка руската противовъздушна отбрана е открила огън по един от собствените си самолети.

Много мощна атака е започнала и срещу Саратов.

В социалните мрежи очевидци публикуват кадри с мощна експлозия в града. За момента не е ясно какъв обект е бил поразен.

Според някои източници е бил ударен нефтопреработвателен завод в града. "Това е истинска война", пишат очевидци в социалните мрежи.

От видеата се вижда, че е избухнал и огромен пожар.

Същевременно руската противовъздушна отбрана е активна в Таганрог, Новоросийск и Ростов на Дон.

Руски групи за въздушна отбрана се опитват да отразят атака и в окупирана Луганска област.

В Смоленск също са докладвани експлозии, като местни жители споделят видеа, показващи дим, издигащ се в района.

