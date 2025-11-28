Статистиката отчита: Руснаците намаляват разходите за храна

Руснаците намаляват разходите си за храна повече от всякога, съобщава „Блумбърг“. Агенцията отбелязва, че индексът на „Сбербанк“ за разходи за храна е паднал почти петкратно от началото на 2023 г. до октомври 2025 г. Същевременно средните разходи са нараснали – храната е по-скъпа, но хората купуват по-малко.

Пазарните данни потвърждават тенденцията. Според „Такском“, продажбите на основни хранителни продукти през септември–октомври 2025 г. са спаднали с 5% по физически обем. „Комерсант“ съобщава за 8–10% спад в потреблението на мляко, свинско, грис и ориз. Дори „X5 Груп“ – най-голямата търговска верига в страната, заяви, че приходите ѝ нарастват, но печалбите са рухнали с почти 20%. Това означава, че потребителите преминават към по-евтини стоки.

Експертите на „Блумбърг“ казват, че този колапс в потреблението е пряк резултат от войната на Русия срещу Украйна. Аналитиците добавят, че все повече хора се обръщат към „магазини за бедните“. „Инфолайн“ пък пресмята, че между януари и септември 2025 г. броят на супермаркетите и хипермаркетите е намалял с 1,4%. Шестдесет и седем големи магазина с обща площ от 185 000 кв. м са затворени.

