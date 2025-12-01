4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 1 – 7 декември 2025

Четири зодиакални знака ще имат най-много късмет през цялата седмица, от 1 до 7 декември 2025 г. Пълнолунието в Близнаци в четвъртък, 4 декември, е силният играч тази седмица, носейки вълна от енергия на знаците по-долу.

Като цяло, тези астрологични знаци ще се чувстват сякаш това е началото на нова и силна глава. Ще можем да подобрим целите си и да си поставим нови намерения за бъдещето много по-уверено.

Овен

За вас, Овни, тази седмица е посветена на това как се отнасяте към другите, тъй като Пълнолунието изважда наяве текущите взаимоотношения в живота ви. Енергията на Близнаци също така поставя фокус върху вашия мисловен процес. Тази Луна ви прави много по-любопитни и ви помага да изследвате, редактирате и създавате по-добро съдържание.

Миналото също ще бъде тема тази седмица, тъй като този лунен транзит ви позволява да помислите как миналите ви приятелства са ви оформили. Сега, когато Меркурий е директен, ние преминаваме през фазата на сянка, което може да означава, че все още се свързвате отново с хора от миналото.

Близнаци

Луната във вашия знак изважда наяве постигнатото през последните шест месеца, Близнаци. Това е триумфална седмица, предназначена да отпразнувате успехите си, а не да се обсебвате от това, което все още не сте постигнали.

Ще видите как вашата история продължава да се променя сега, когато Сатурн е директен и отваря врати към потенциални възможности за обучение. Запишете се на нов курс или вземете назаем книга от местната библиотека, която е свързана с вашите хобита или мечти.

Везни

За вас, Везни, това е овластяваща седмица, особено за тези в академичния сектор. Луната в Близнаци ще ви помогне да завършите текущ проект, дипломна работа или дисертация.

Ако се подготвяте за финал, това ще бъде кулминацията на упоритата ви работа. Отделете време за презареждане, ако сте претоварени, и се съсредоточете върху позитивни облекчения, които ви носят спокойствие.

Сезонът на Стрелец позволява на другите да видят вашия блясък, а Пълнолунието изважда на показ вашите способности. Пригответе се да получите подкрепа от другите. Това ще бъде време, в което ще се чувствате по-магнетични и популярни от обикновено.

Не се притеснявайте, а вместо това се гордейте с работата, която сте свършили, и с всичко, което сте постигнали през последните шест месеца. Бъдете отворени за конструктивна критика от ментори или учители, на които имате доверие, тъй като тази енергия ви позволява да усъвършенствате и изостряте уменията си.

Стрелец

Силата и мощта ще бъдат свързани с енергията тази седмица, Стрелец, тъй като пълнолунието позволява на другите да видят какъв мощен визионер и лидер сте. Вашата харизма ще бъде на върха на потенциала ви през този период, тъй като енергията на Близнаци озарява вашите партньорства.

Не позволявайте на егото си да ви надделее и вместо това практикувайте смирение. Работата в екип ще ви донесе повече съюзници. Не бъдете твърде контролиращи и взискателни.

Като цяло, това е транзит, който позволява на другите да видят колко сте конкурентноспособни и успешни. С директно движение на Сатурн сега, не се чувствате ограничени, така че прегърнете силата си, напътствайте другите и следвайте мечтите си.

