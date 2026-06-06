Прогноза за времето - 6 юни 2026 г. (събота)

През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб, в Източна България – до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, по Черноморието - между 20° и 24°, за София – около 26°.

Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще е малко по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Първо слънце, после дъжд и гръмотевици в планините

Над планините преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в западните и централните дялове на Стара планина. По високите планински части ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

Повече слънце по морето

По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 24°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ