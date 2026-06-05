Владислав Горанов: Голямото харчене за пенсии и заплати няма как да се свързва с корупция

Идеята за увеличаване на благосъстоянието чрез нарастващи бюджетни разходи е довела до натрупване на дисбаланси в публичните финанси и разширяване на държавните разходи над възможностите на данъчната система. Това коментира в предаването "Панорама" по БНТ Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ-СДС.

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"Опита се да разкаже една история, че чрез разходи на бюджета обществото може да стане по-богато. Голямото харчене за пенсии и заплати няма как да се свързва с корупция. Ние допуснахме да експандират публичните финанси в посока, много над възможностите на данъчната система. В последните 5 години в тази политическа криза, особено когато Асен Василев стигна до "Раковска" 102 и обясняваше, че пари има и може да увеличим стандарта на българските граждани", каза Владислав Горанов.

Според Горанов фискалният дисбаланс в страната не е резултат от краткосрочни решения, а от натрупване на политики след 2021 г., които са увеличили разходите на държавата. "Дисбалансите в публичните финанси се трупаха още от 2021 г. Минахме през небалансираното увеличение на пенсиите и това доведе до 7 процентни пункта по-високи разходи от БВП при същата данъчна политика. 4% са социални разходи, а ако добавим и разходите за заплати, ще се очертае картината откъде идва това нарушение", категоричен бе той.

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По отношение на управлението на "Прогресивна България" в последните седмици Горанов заяви: "Уважаваме усилията им, ние сме били в подобно положение и единственото нещо, което мога да констатирам, е, че не е страшно да вложиш политическата енергия в правене на разумни неща. Това не може да стане, когато си с 60 - 70 депутати, но със 130 нямаш избор."