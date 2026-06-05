Радар за икономика: Най-важните новини на 05 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 05 юни 2026 г.

Румен Радев видя скрит дефицит от 2,2 млрд. евро и "голямо разминаване" между ЕС и България

Премиерът Румен Радев обяви, че има разминаване между прогнозата на Европейската комисия за свръхдефицит и реалната ситуация с финансите у нас, обвинявайки предходните правителства. По време на брифинг за медиите от Черна гора, където участва на срещата на върха ЕС-Западни Балкани, министър-председателят нарече препоръката на ЕК за начало на процедура по прекомерен дефицит за страната ни "красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики". Румен Радев видя скрит дефицит от 2,2 млрд. евро и "голямо разминаване" между ЕС и България

България отстъпи от второто място по икономически ръст в ЕС

България отчита увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) от 3,1 на сто на годишна база през първото тримесечие, показват окончателните сезонно коригирани данни на Евростат, публикувани днес. Това отрежда на страната ни четвърто място сред държавите от Европейския съюз (ЕС), за които има налични данни. Предварителните данни сочеха втори по големина годишен растеж на България сред страните от ЕС.

Още: България отстъпи от второто място по икономически ръст в ЕС

Срив на борсите след глобална разпродажба на акциите на технологични компании

Разпродажбата на акции на технологични компании, започнала в САЩ и Азия, се пренесе и върху европейските пазари днес, предадe CNBC Паневропейският индекс Stoxx 600 отвори с понижение от 0,2 на сто. Лондонският FTSE 100 също отстъпи с 0,2 на сто, германският DAX загуби 0,3 на сто в началото на сесията, а френският CAC 40 остана почти без промяна. Технологичният подиндекс на Stoxx 600 се понижи с около 2 на сто. Срив на борсите след глобална разпродажба на акциите на технологични компании

Срив в цените на златото и биткойна

Биткойнът падна до най-ниското си ниво от февруари, спадайки с повече от 25% този месец, тъй като дългосрочните притежатели ликвидират милиарди активи, а усилията за усъвършенстване на регулацията на криптовалутите в САЩ са изправени пред несигурност във Вашингтон. Срив в цените на златото и биткойна

Невиждана от три седмици: Нова посока за цената на петрола

Цената на петрола отбелязва лек ръст в сутрешната търговия, като частично компенсира рязкото понижение от предходната сесия, след като "Хизбула“ отхвърли ново предложение за примирие в Ливан, а петролният терминал "Мина ал Фахал“ в Оман преустанови товаренето на суровината след експлозия, предаде Ройтерс. Въпреки колебанията и двата контракта са на път да отчетат първи седмичен ръст от три седмици насам.

Невиждана от три седмици: Нова посока за цената на петрола