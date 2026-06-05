Официално: Двама загинали и деветима ранени при адската катастрофа в София

Министерството на здравеопазването оказва пълно съдействие на екипите за спешна медицинска помощ след тежката катастрофа на "Челопешко шосе", съобщиха от ведомството. Общо 10 линейки се отзоваха на мястото на сериозния пътен инцидент тази вечер. За съжаление, един човек е починал в резултат на сблъсъка. По-късно беше потвърдена и втора жертва. Починал е 31-годишен мъж, транспортиран до болница „Царица Йоанна - ИСУЛ“ с тежка политравма, съобщиха от МЗ.

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Към момента са хоспитализирани 9 пострадали, които са разпределени в столичните лечебни заведения:

УМБАЛ „Св. Анна“ – трима пациенти

УМБАЛСМ „Пирогов“ – един пациент

ВМА – двама пациенти

УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ – трима пациенти. В болницата освен 61-годишния шофьор на автобуса са приети и две 15-годишни момчета. Те са в стабилно състояние, но им предстоят изследвания, съобщиха от лечебното заведение.

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Два от спешните екипи остават на мястото на инцидента в готовност за реакция. Министерството на здравеопазването следи ситуацията, като координира действията си с ЦСМП и приемащите лечебни заведения и осигурява пълна подкрепа на медицинските екипи.Всички шофьори в района да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на Пътна полиция, умоляват властите.