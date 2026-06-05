"Ти мен не ме уважаваш": Путин отказа среща със Зеленски и насъска армията си (ВИДЕО)

"Не виждам смисъл да се срещам със Зеленски все още. Целта на преговорите за Украйна е да спрат нашето настъпление. А ние се нуждаем от споразумения". Това заяви руският диктатор Владимир Путин в отговор на отвореното писмо на украинския президент за лична среща между двамата, на която да бъде договорен мир. Отговорът на Путин дойде на Международния икономически форум в Санкт Петербург - т.нар. "руски Давос". А защо не вижда смисъл - Зеленски трябвало "да се научи на добри обноски" от американския президент Доналд Тръмп. С други думи, писмото на украинския президент до руския диктатор било "неуважително".

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Путин потвърди, че Зеленски преди това е поискал среща чрез руски бизнесмен (вероятно става въпрос за Роман Абрамович). Той каза, че преди около 3 седмици руски бизнес представител го е информирал за покана за Киев. Путин не е могъл официално да изпрати въпросния бизнесмен при Зеленски, "защото това трябва да се прави от сериозни органи", но бизнесменът сам е отишъл и е изслушал украинския президент, който е поискал среща.

Путин завърши коментара си с обръщение към армията: „Другари войници и моряци, старшини и подофицери, офицери, адмирали и генерали - цялата страна ви наблюдава. Продължавайте да работите, братя" (ВИДЕО).

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Отговор и от Зеленски

"За съжаление, руската страна отново избра войната — всички чуха днешния отговор. Беше слаб отговор. Той просто не иска да сложи край на войната. Мисля, че този отговор разочарова много хора по света. Той не иска да промени нищо и не иска да признае, че тази война се харесва само на него и на тези, които печелят от нея — всички днес се усмихваха широко.

Това означава, че Русия трябва да има по-малко пари и натискът върху Русия трябва да се увеличи. Благодаря на всички, които ни помагат. Благодаря на всички, които са с Украйна и искат истински мир", каза украинският президент във вечерното си видеообръщение, като уточни, че е одобрил нови операции на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) срещу Русия:

Самият Путин коментира, че трябвало украинските дронове да се свалят по-ефективно - Още: Путин е много натясно: Всичко лъсна пред международни медии в Санкт Петербург - ВИДЕО след ВИДЕО (ОБЗОР)

Ukrainian drones must be shot down more effectively, Putin says. https://t.co/ZQK1X41lWq pic.twitter.com/kU9iOwlxOC — WarTranslated (@wartranslated) June 5, 2026

А на този фон, американският президент Доналд Тръмп заяви, че той докарал нещата до този момент - в смисъл Зеленски и Путин да искат да се срещнат (от март 2022 година периодично Зеленски предлага лична среща на Путин):

Trump says he's fine with Zelensky and Putin reaching a deal without US involvement. "I got them to this point," he claims, adding a resolution is getting closer. pic.twitter.com/mJJ4HZHdYC — WarTranslated (@wartranslated) June 5, 2026