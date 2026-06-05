Стъпил върху клатеща се икономика, Путин се присмя на европейската (ВИДЕО)

Руската икономика преживява невиждан от години удар, състоящ се в сериозен недостиг на работна ръка, безпрецедентна съпротива от страна на собствения бизнес елит, бюджетен дефицит, надвишаващ с около 28 милиарда долара предвидения за годината, недостиг на гориво в редица региони и още, и още. Това обаче не пречи на диктатора Владимир Путин да "закрие" тази мрачна картина и да застане пред друга - тази на европейската икономика.
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Европа подкопавала регионалната и глобалната сигурност
Според него "агресивната политика на европейската бюрокрация" е "недалновидна" и не само води до по-нататъшна загуба на позициите на ЕС в световната икономика, но и "подкопава глобалната сигурност". Това изявление диктаторът направи на 5 юни, по време на пленарното заседание на Международния икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF).
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„Виждаме сътресенията, които преживяват енергийните пазари, как се провокират напрежения в определени региони, предимно в този момент в Близкия изток, как се прилагат късогледите политики на европейската бюрокрация, които са придружени от агресивна реторика и водят до по-нататъшна загуба на позициите на Европа в световната икономика, а освен това подкопават регионалната и глобалната сигурност", бяха точните му думи, цитирани от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.
🤡 Putin explained to Europeans why their economies are struggling— NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026
Too bad nobody asked the obvious follow-up: why is a country with some of the world's largest natural gas reserves still unable to provide gas to many of its own regions?
Talking about other people's economic… https://t.co/aJSU40ztZ4 pic.twitter.com/G4JbI2p6GM
Жалко, че никой не зададе очевидния въпрос: защо страна, която разполага с едни от най-големите запаси от природен газ в света, все още не е в състояние да снабдява със синьо гориво много от собствените си региони?
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"Винаги е по-лесно да се говори за икономическите проблеми на другите, отколкото да се обясняват собствените", коментира беларуската опозиционна телевизия NEXTA.
Междувременно милиони руснаци все още чакат да им бъде свързан газът, да бъдат построени прилични пътища и да бъде изградена основна канализационна инфраструктура. Това обаче явно не е важно в Путинова Русия, където парите основно се харчат за война срещу Украйна.
Недостигът на гориво в Русия е все по-голям проблем, но за Путин така обикновено живеят европейците
Междувременно недостигът на гориво в окупирания Крим започва да се отразява и на доставките на храни. Докато жителите бързат да се запасят, рафтовете в супермаркетите се опразват, показват местните чрез множество видеа. Уловката? За да се зареждат магазините, е необходимо гориво.
⛽️🛒 Fuel shortages in occupied Crimea are starting to hit food supplies— NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026
As residents rush to stock up, supermarket shelves are reportedly being cleared out.
The catch? Restocking stores requires fuel — and fuel is exactly what's running out.
Russia promised Crimea a… https://t.co/YOIWAJ5Hae pic.twitter.com/0CKdEgcTzf
Иначе Путин постави черешката на тортата в Санкт Петербург на фона на всички публични данни за ужасяващото състояние на руската икономика. „Непрекъснато чуваме критики от всички страни, че икономиката ни е „в упадък“. Да, така е. Но ние просто сме паднали до нивото, на което страните от ЕС живеят от много години“, заяви диктаторът, без да се шегува.
😁 “We keep hearing criticism from all sides that our economy has ‘slumped.’ Yes. But we've only fallen to the level at which EU countries have been living for many years,” Putin said— NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026
No, this is not a joke.
The Russian president genuinely tried to reassure citizens by… https://t.co/YOIWAJ5Hae pic.twitter.com/z0hHOSmE7f
Той закъсня за речта си с около час и половина. Тя трябваше да започне в 15:00 часа московско време.
Пленарното заседание се води от индийската журналистка Гита Мохан.
🤡 Putin finally made it to the SPIEF stage — nearly an hour and a half late— NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026
The speech was scheduled to begin at 3:00 p.m. Moscow time, but the Russian president once again decided that basic standards of punctuality were optional.
The plenary session is being moderated by… pic.twitter.com/p9XpV8Vfk3
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