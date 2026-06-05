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Стъпил върху клатеща се икономика, Путин се присмя на европейската (ВИДЕО)

05 юни 2026, 17:49 часа 399 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Стъпил върху клатеща се икономика, Путин се присмя на европейската (ВИДЕО)

Руската икономика преживява невиждан от години удар, състоящ се в сериозен недостиг на работна ръка, безпрецедентна съпротива от страна на собствения бизнес елит, бюджетен дефицит, надвишаващ с около 28 милиарда долара предвидения за годината, недостиг на гориво в редица региони и още, и още. Това обаче не пречи на диктатора Владимир Путин да "закрие" тази мрачна картина и да застане пред друга - тази на европейската икономика.

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Европа подкопавала регионалната и глобалната сигурност

Според него "агресивната политика на европейската бюрокрация" е "недалновидна" и не само води до по-нататъшна загуба на позициите на ЕС в световната икономика, но и "подкопава глобалната сигурност". Това изявление диктаторът направи на 5 юни, по време на пленарното заседание на Международния икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF).

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„Виждаме сътресенията, които преживяват енергийните пазари, как се провокират напрежения в определени региони, предимно в този момент в Близкия изток, как се прилагат късогледите политики на европейската бюрокрация, които са придружени от агресивна реторика и водят до по-нататъшна загуба на позициите на Европа в световната икономика, а освен това подкопават регионалната и глобалната сигурност", бяха точните му думи, цитирани от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

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Жалко, че никой не зададе очевидния въпрос: защо страна, която разполага с едни от най-големите запаси от природен газ в света, все още не е в състояние да снабдява със синьо гориво много от собствените си региони?

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"Винаги е по-лесно да се говори за икономическите проблеми на другите, отколкото да се обясняват собствените", коментира беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Междувременно милиони руснаци все още чакат да им бъде свързан газът, да бъдат построени прилични пътища и да бъде изградена основна канализационна инфраструктура. Това обаче явно не е важно в Путинова Русия, където парите основно се харчат за война срещу Украйна.

Недостигът на гориво в Русия е все по-голям проблем, но за Путин така обикновено живеят европейците

Междувременно недостигът на гориво в окупирания Крим започва да се отразява и на доставките на храни. Докато жителите бързат да се запасят, рафтовете в супермаркетите се опразват, показват местните чрез множество видеа. Уловката? За да се зареждат магазините, е необходимо гориво.

Иначе Путин постави черешката на тортата в Санкт Петербург на фона на всички публични данни за ужасяващото състояние на руската икономика. „Непрекъснато чуваме критики от всички страни, че икономиката ни е „в упадък“. Да, така е. Но ние просто сме паднали до нивото, на което страните от ЕС живеят от много години“, заяви диктаторът, без да се шегува.

Той закъсня за речта си с около час и половина. Тя трябваше да започне в 15:00 часа московско време.

Пленарното заседание се води от индийската журналистка Гита Мохан.

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