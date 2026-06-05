Най-важните новини за деня: 5 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 5 юни 2026 г.

АРЕСТЪТ НА СТОЯН МАВРОДИЕВ В БЕЛГРАД: ЕКСТРАДИЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ПОВЕЧЕ ОТ 1 ГОДИНА И НАКРАЯ ДА ОСТАНЕ ПАК НА СВОБОДА

След близо две години в неизвестност в Сърбия беше задържан Стоян Мавродиев – бившият изпълнителен директор на държавната Българска банка за развитие. Срещу него има разследване за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка. Очаква се да стане ясно дали Мавродиев ще бъде екстрадиран в България и какъв е отзвукът в западната ни съседка. Още: Прокуратурата потвърди: Мавродиев е задържан, предстои връщането му у нас

"БАБА АЛИНО" ГРЪМНА НА МЕСТНО И НАЦИОНАЛНО НИВО: ДЕПУТАТ "РАЗКРИ" КОРУПЦИЯ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ

Темата за "Баба Алино" гръмна на местно и национално ниво заради поредица от безредици във Варна. По едно и също време в Общинския съвет във Варна се опитаха да приемат Подробен устройствен план (ПУП) за тази територия, което е първата стъпка за узаконяване на незаконния "град в града". Точката обаче беше изтеглена и "пъкленият" план беше осуетен. Това заяви депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов пред bTV. Още: "Баба Алино" не е защитена зона: Инвеститорът КУБ наруши мълчанието

"СГЛОБКАТА Е СГЛОБИЛА НЕЗАКОНЕН ГРАД": ШИШКОВ ПРИЗОВА КМЕТА НА ВАРНА ДА ГО РАЗРУШИ (ВИДЕО)

"Сглобката е сглобила незаконен град", каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков пред медиите в парламента във връзка с незаконното строителство в "Баба Алино", отчитайки, че правомощията за премахването на това строителство е на кмета на Община Варна. "Тези незаконни постройки трябва да бъдат махнати от кмета", каза министърът. Шишков потвърди, че отправя такъв съвет към кмета Коцев и призна, че са имали среща, тъй като варненският кмет е поискал разговор с него.

НАЗРЯВА НОВ СКАНДАЛ КРАЙ САНДАНСКИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНО НАВОДНЕНИЕ: МОСВ МИНИСТЪРЪТ С НОВИНА И ЗА ТОВА КОЙ Е ВИНОВЕН ЗА "БАБА АЛИНО"

Екипът на Министерство на околна среда и водите (МОСВ) заедно с Инспектората е в Регионалната инспекция във Варна, действа, за да се провери каква е ситуацията с казуса "Баба Алино" и с всички останали процедури по множество подадени сигнали за излизане от рамките на нормата на правните инструменти. Това заяви пред bTV министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. Още: Рокада в екоинспекцията: Освободиха директора на РИОСВ – Варна

КАТАСТРОФАТА В СОФИЯ: ЕДИН ЗАГИНАЛ И НАД 20 РАНЕНИ ПРИ СБЛЪСЪК НА АВТОБУС И ТРИ АВТОМОБИЛА

Тежка катастрофа на "Челопешко шосе" в София. По неофициална информация един човек е загинал, а 25 са ранени при сблъсък между автобус на градския транспорт и три автомобила. Катастрофата е станала малко след 19.30 часа. Към мястото са изпратени осем екипа на Спешна помощ, а петима от тежко пострадалите вече са настанени в болници – в ИСУЛ, ВМА и „Света Анна“.

ДАЖЕ Е СПЕСТИЛ ПАРИ ОТ МАНТИНЕЛИТЕ: РЕГИОНАЛНИЯТ МИНИСТЪР ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ИНХАУС ВРЕМЕННО (ВИДЕО)

"Нещата са точно обратното". Така министърът на регионалното развитие Иван Шишков отговори на въпрос на Actualno.com дали е вярно, че връща инхаус процедурите. Поводът за въпроса бяха обвиненията на Института за пътна безопасност на бившия шеф на КАТ - София Богдан Милчев, който алармира за поръчка за 90 млн. евро за мантинели, които са възложени чрез инхаус на държавното дружество "Автомагистрали" по примера на правителствата на ГЕРБ, когато магистрала "Хемус" се строеше по метода "инхаус" – формално, изпълнителят беше държавното дружество "Автомагистрали", което обаче наемаше частни фирми за подизпълнители и им даваше огромни аванси.

СУПА ОТ КАЛИНКИ?! ПРИМЕРИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РУМЕН РАДЕВ

Дайте ни 100 дни кредит на доверие – такъв своеобразен призив потече обилно от телевизионните публицистични студиа веднага след като стана ясно, че безпрецедентно в най-новата ни история (тази на Прехода) експрезидентът Румен Радев и формацията му "Прогресивна България" печелят пълно мнозинство в парламента – при това с 10 повече от необходимото. България обаче отдавна страда от различни кризи, които имат неприятното свойство да се обединяват – а след като и светът е в криза предвид наличието на "брилянтни управници" като Доналд Тръмп и Владимир Путин, 100 дни са прекалено голям лукс.

ПРОКУРИСТ ВЛИЗА В НДК: ДРУЖЕСТВОТО Е С БЛИЗО 50 МИЛИОНА ЕВРО ЗАГУБА, ДИРЕКТОРЪТ - С НАД 13 000 ЕВРО ЗАПЛАТА

Министърът на културата Евтим Милошев ще издаде заповед, с която прокурист да влезе в Националния дворец на културата (НДК) и да управлява заедно с директора, стана ясно на пресконференция в Министерството на културата (МК). Причината за това е, че след изискан от Милошев доклад за състоянието на НДК, представен му от директора Андрияна Татарова, е станало ясно, че дружеството е с огромна счетоводна загуба от близо 50 милиона евро, натрупана през годините, а заплатите на членовете на управителния съвет, включително и на директора, са растяли.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ТВЪРДО ВЪРВИ КЪМ ОБЯВЯВАНЕ НА СВРЪХДЕФИЦИТ ЗА БЪЛГАРИЯ

Европейската комисия е решена да продължи процедурата по обявяване на свръхдефицит на България, съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на парламентарен контрол. По думите му сигналът от Брюксел е бил потвърден след среща между представители на Комисията и няколко български министерства, посветена на изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси.

ПАРИТЕ СПРЕЛИ БЪЛГАРИЯ ДА ПОДКРЕПИ ТРИБУНАЛ СРЕЩУ ПУТИН, ЩЕ АНАЛИЗИРАМЕ ДАЛИ СЪОТВЕТСТВА НА ЗАКОНИТЕ НИ

Решението за евентуално бъдещо присъединяване на България към Специалния трибунал срещу руския диктатор Владимир Путин за наказване на престъплението агресия срещу Украйна ще бъде взето след анализ от страна на компетентните институции, в частност Министерството на правосъдието. Този анализ ще обхване бъдещото прилагане и „съответствието с националното законодателство“, както и възможностите за сътрудничество с трибунала.

ПУТИН Е МНОГО НАТЯСНО: ВСИЧКО ЛЪСНА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИ МЕДИИ В САНКТ ПЕТЕРБУРГ - ВИДЕО СЛЕД ВИДЕО (ОБЗОР)

"Тези цели не са взаимно изключващи се". Това е отговорът на руския диктатор Владимир Путин на доста щекотлив въпрос, зададен му от кореспондента на AP Джеймс Джордан по време на среща на Путин с представители на международни информационни агенции. Срещата се състоя в рамките на "руския Давос": Международния икономически форум в Санкт Петербург, който продължава до 6 юни.

THE ECONOMIST: ЕВРОПА НЯМА СТРАТЕГИЯ ЗА УКРАЙНА ОТВЪД ОЦЕЛЯВАНЕТО

"Това е моментът на истината за Европа", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен през 2022 г., когато руски танкове нахлуха в Украйна. Сега, след години на бездействие, Европа най-накрая осъзна това, пише в редакционна статия британското издание Economist. Държавите членки на ЕС и други европейски страни (особено Обединеното кралство) поеха почти цялата помощ за Украйна. Военната интеграция продължава, а бе стартирана и френско-британска инициатива за поддържане на условно прекратяване на огъня. Плащанията по нов заем от 90 милиарда евро (105 милиарда долара) за Украйна ще започнат този месец. Санкциите постепенно се затягат.

КОЛКО ПО-ДЪЛБОКО ЩЕ БРЪКНЕ В ДЖОБОВЕТЕ НИ ВОЙНАТА В ИРАН: ГОВОРИ ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ (ВИДЕО)

Колко по-дълбоко ще бръкне в джобовете ни войната в Иран? Изправен ли е светът пред икономическа криза заради блокадата на Ормузкия проток? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, който е директор на Института за икономика и международни отношения: “Колкото по-дълго продължи конфликтът, толкова по-дълбоко ще бръкне той в джобовете на всички. Това, което на практика не се вижда, е как той приключва на този етап, тъй като се превърна от война между Израел и САЩ срещу Иран в един наистина глобален проблем. От който страдат преди всичко регионът и светът като цяло.

ОГРОМЕН УСПЕХ ЗА БЪЛГАРИЯ! БОЖИДАР САРЪБОЮКОВ СПЕЧЕЛИ ЗЛАТО ОТ ДИАМАНТЕНАТА ЛИГА

Една от големите спортни звезди на България - Божидар Саръбоюков, постигна изключителен успех в кариерата си, след като завоюва златен медал на старт от Диамантената лига! Атлет номер 1 на България триумфира в скока на дължина по време на Диамантената лига в Рим, като успя да стигне до победата в последния си опит, когато скочи 8.26 метра и изпревари живата легенда Милтиадис Тентоглу от Гърция, който остана втори с 8.24 метра.