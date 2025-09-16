4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 15–21 септември 2025

Четири зодиакални знака ще привлекат мощно изобилие и късмет през тази седмица. Луната ще навлезе в мекия и темпераментен знак Рак. Това е дом на Луната и тъй като това светило управлява емоциите ви, може да почувствате по-голям комфорт в това, което е семейно.

По-малко вероятно е да се впуснете в непознатото. Вместо това ще предпочетете това, което сте преживели в миналото или това, което можете да усетите с интуицията си.

Овен

Овен, през тази седмица ще привлечете мощно изобилие и късмет, като се окажете част от група с високопоставени мислители и лидери, на които се възхищавате и уважавате. Казват, че в броя има сила и вие знаете, че това е истина. Така че, когато осъзнаете колко трябва да разширите мрежата си от контакти, ще почувствате нетърпение да излезете в света и да общувате.

Супер интересното обаче в идеята за повече социализация е, че ще бъдете канени на места, на които обикновено не можете да отидете. Ще имате възможност да посещавате партита и социални събития. Ще се срещате с лектори и хора, които пишат книги и говорят на сцени.

Скоро ще бъдете в центъра на всичко това. Това ще ви постави в най-добрата възможна позиция да привлечете изобилие и късмет в живота си, докато се превръщате в личност със значителна интелектуална стойност.

Телец

Телец, през тази седмица ще привлечете мощно изобилие и късмет в сделките. Има нещо наистина страхотно във вас, а именно, че постоянно работите върху нещо. Работите върху личностното си развитие и се стремите към емоционален растеж. Тъй като сте земен знак, често сте ангажирани с тези две неща с мисъл за постигане на пари и богатство.

И така, сега ще осъзнаете, че за да имате изобилие, ви е нужно повече от думи, за да го привлечете в живота си. Без сделки при ръкостискане. Без обещания да се видим по-късно. Искате потвърждение, че сте в работа или имате план за среща.

И вие искате тези неща, когато усетите, че нещо се развива. С други думи, сега искате продажбата. Не става въпрос за пари, а за ангажираност, тъй като губите времето си.

Близнаци

Близнаци, през тази седмица привличате мощно изобилие и късмет в областта на парите. Луната в Рак отваря вратата към вашите ценности и има много неща, които са ви скъпи в живота. Цените парите, приятелствата и личните вещи, които пазите. Цените вещите, но също така осъзнавате, че материалните притежания са временни. Искате да отидете отвъд богатството. Искате влияние и наследство.

Този период е посветен на привличането на инвестиционни възможности. Искате да отделите време и да давате на хора, за които знаете, че ще предадат знанията ви на други. Готови сте да започне една щедра ера, която е вкоренена в духовни действия. Виждате връзките между душата като съществени за вида изобилие, което търсите. За ваш късмет ще намерите това, което търсите.

Рак

Рак, през тази седмица, привличате мощно изобилие и късмет в себе си, когато намерите вътрешен мир. Спокойствието е форма на богатство. В специално пространство на тих размисъл осъзнавате от какво се нуждаете, за да подобрите живота си. Сегашното изобилие и късмет изискват позициониране. Трябва да сте на правилното място в точното време.

Ако правите неща, които поглъщат енергията ви, без да ви носят никаква полза, ще пропуснете нещо. Осъзнавате това и вземате твърдо решение да обърнете по-голямо внимание на часовника. Ще разберете кога навлизате във вихъра от изгубени души, които правят неща, но не получават нищо в замяна на енергията си. Сега го превръщате в съзнателен живот в тихо и замислено пространство, където късметът се подмладява, а богатството идва след вас.

