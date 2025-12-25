Путин е честитил Коледа на Тръмп: "Анализира" мирния план

Руският диктатор Владимир Путин е честитил Коледа на американския президент Доналд Тръмп, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в четвъртък, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. Той добави, че Русия анализира документите, насочени към прекратяване на войната в Украйна, които бяха върнати в Москва, заяви . „Мирният план, представен от Кирил Дмитриев след срещата в Маями, се анализира. Следващите стъпки ще зависят от решенията на Владимир Путин “, каза говорителят.

Проектодоговорът бе представен пред медиите вчера, 24 декември, от украинския президент Володимир Зеленски, който допусна оттегляне от Донбас при определени, твърди условия, а също така посочи, че окупираната АЕЦ "Запорожие" може да се използва съвместно от Вашингтон, Киев и Москва.

Коледните руски атаки срещу Украйна

„Дори в навечерието на Коледа и през нощта руската армия не прекрати бруталните си атаки срещу Украйна, срещу нашата енергетика, срещу нашия народ“, осъди украинският президент в Telegram , изброявайки нови атаки в източната част на страната, по-специално в Чернигов, където дрон удари жилищна сграда. Той също така съобщи за прекъсвания на електрозахранването, засегнали множество украински градове и села. „За съжаление, имаме работа с варвари, които в крайна сметка дори не вярват в Бог“, заключи Володимир Зеленски. „В това се превърна Русия и изобщо не се срамува от това. Напротив, тя се опитва да превърне жаждата си за убийство в източник на национална гордост", заявява Зеленски. ОЩЕ: "Подарък" за Коледа от Путин: Четири рагиона на Украйна са без ток (ВИДЕО)

Кремъл с оферта към Франция

Междувременно Кремъл твърди, че е направил „предложение“ на Франция относно изследователя Лоран Винатие, лишен от свобода в Русия.

„Имаше подходящи контакти между нашата страна и французите. Всъщност, на французите беше направено предложение относно Лоран Винатие“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в четвъртък по време на ежедневния си брифинг за пресата. „Топката сега е във френското поле “, добави той, без да дава подробности.

Междувременно семейството на френския изследовател Лоран Винатие „се надява той да бъде освободен по време на празничния сезон“, тоест до православната Коледа на 7 януари, заяви в четвъртък адвокатът на изследователя Фредерик Белот пред Agence France-Presse. ОЩЕ: Русия не харесва мирния план на САЩ и пак поставя условия. Разсекретиха стенограми на Путин за Украйна и НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)