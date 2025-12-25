Таро хороскоп за 26 декември

Научете какво ви очаква този петък, 24 декември 2025, според зодията.

Таро карта за петък за Овен: Десетка жезли

Овен, картата таро Десетка жезли е за чувството на претовареност от всички неща, които трябва да направите в момента. Носите повече тежест, отколкото някой осъзнава в момента, и днес това е очевидно за другите. Вие сте отговорни, но сте готови да делегирате задачи и да получите помощта, от която се нуждаете. Дълго време сте били силни, но сега е време да покажете сила под формата на почивка.

Забелязвате кога напрежението идва от задължение, а не от необходимост. Някои задачи могат да почакат, а няколко очаквания не са ваши за изпълнение. На 26 декември облекчението ви започва, когато приемете по-малкото като повече.

Таро карта за петък за Телец: Деветка жезли

Вашата дневна карта таро за 26 декември е Деветката жезли и тя говори за устойчивост.

Проявявате емоционална издръжливост и сте много близо до момент на прелом. Все още има моменти, в които умората ви пречи да останете позитивни, но се учите да пазите енергията си, докато се справяте.

Днешното четене на карти таро за 26 декември подкрепя темпото, а не насилствените усилия. Една обмислена промяна може да е всичко, от което се нуждаете, за да завършите мъдро започнатото

Таро карта за петък за Близнаци: Рицар на жезлите, обърната

Близнаци, Рицарят на Жезлите, обърнато таро, е за чувството на застой и може би това ви е накарало да вземете много решения, за да се опитате да промените ситуацията.

На 26 декември посланието от вашето таро е да осъзнаете, че енергията ви е разпръсната, но не е изчезнала. Готови сте да се съсредоточите и щом го направите, инерцията и продуктивността ще се върнат.

Съветът към вас днес е да забавите темпото и да изберете един приоритет, към който да се придържате. Когато спрете да гоните, ще видите какво има за вас.

Петъчна карта таро за Рак: Десетка чаши

Таро Десетката чаши е за емоционално удовлетворение. Щастието ви е по-близо, отколкото си мислите, Раци, но това, от което се нуждаете в момента, е търпение и присъствие.

Останете фокусирани върху момента и се научете да разбирате житейската глава, в която се намирате в момента. Рак, удовлетворението идва при вас чрез емоционален контрол, а не чрез идеални условия.

Днешното таро подкрепя връзката с хората, които обичате и които също се грижат за вас. Можете да се насладите на моментите сега и да откриете, че мирът се задълбочава по естествен начин.

Карта таро за петък за Лъв: Крал на мечовете

Лъв, таро картата на Краля на мечовете, показва ясно мислене и днес мислите ви започват да се оформят, за да ви помогнат да вземате решения.

На 26 декември сдържаността среща увереността, а истината намира проницателност. Вашето интелектуално лидерство се намесва, когато емоциите заплашват да помрачат преценката, което би могло да доведе до грешки.

Лъв, в петък ще отделиш време за размисъл и спокойният подход ще се окаже силно решение. Хората те слушат и ти уважаваш себе си достатъчно, за да не нарушаваш границите си.

Таро карта за петък за Дева: Върховната жрица, обърната

Върховната жрица, обърната карта таро, е за вашата интуитивна природа, която се засилва на 26 декември, когато е подхранвана.

Нещо, което сте пренебрегнали, изисква вашето внимание, така че вместо да заглушавате вътрешния си глас със заетост, настройте се.

Вече знаете какво трябва да направите и какъв е отговорът на даден въпрос. Целта за днес, Дева, е да следвате и да се поддавате на инстинктите си.

Таро карта за петък за Везни: Деветка мечове, обърната

Вашата карта таро за петък е Деветката мечове, обърната, и тя изследва напрежението, което изпитвате, когато финансите не вървят така, както бихте се надявали.

Въпреки това, при Везни, психическото напрежение намалява и след период на тревога и самообвинение следва чувство на облекчение.

Вие се справяте с повтарящите се страхове, знаейки, че упоритата работа и внимателното планиране помагат нещата да се подобрят. Мирът може да не дойде за една нощ, но стъпка по стъпка ще го постигнете.

Петъчна карта таро за Скорпион: Паж с пентакли

Скорпион, картата таро Паж с пентакли символизира ново начало. В петък сте готови да изградите нещо на практика наново. Представят ви се възможности за учене, особено в областта на парите или личностното израстване.

16 декември е по-подходящ за планиране, отколкото за съвършенство. Проучването, практиката или тихата подготовка носят увереност. Това, в което инвестирате внимание сега, става стабилно по-късно, а търпението ви се превръща в забележително умение, което можете да използвате целенасочено.

Таро карта за петък за Стрелец: Справедливост

Картата Таро „Справедливост“ представлява почтеност. Истината е по-важна от оптимизма в петък.

Време е внимателно да оцените всяка ситуация, с която се сблъсквате, с честност и желание да проучите истината за вашата роля в нея.

Поемането на отговорност не намалява свободата ви, но може да я засили. Честността се превръща във ваш компас за правилните избори.

Таро карта за петък за Козирог: Две мечове

На 26 декември, таро картата „Два меча“ показва решение, което трябва да бъде взето. Вие стоите на кръстопът и двата пътя изглеждат целенасочени, но по различни начини.

Изкушаващо е да отложите решение, особено когато се чувствате несигурни. Можете да поискате повече информация, Козирог, особено ако имате нужда от нея. Тишината в момент на объркване често води до яснота.

Карта таро за петък за Водолей: Паж чаши, обърнат

Водолей, обърнатата страница на чашите, картата таро е за несигурност и може да се почувствате малко чувствителни, когато даден период от живота ви се струва извън контрол. В петък творческите или размишителни дейности ви помагат да превърнете чувствата си в разбиране. Запишете мислите си в дневник на 26 декември и знайте, че не всяка ситуация изисква завършване. Някои ситуации се случват, за да ви помогнат да се развивате.

Таро карта за петък за Риби: Обесеният мъж, обърната

Вашата дневна карта таро, Обесеният мъж, обърната, е за чакане на другите и съпротива срещу предаването на процеса. Вие сте готови да продължите напред и моментът може да е причина за вашите притеснения.

В петък изпитвате емоционално нетърпение относно това колко време отнема нещата да се развият. Не искате да действате прибързано, но част от вас се затруднява да знае какво да прави.