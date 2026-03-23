4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 23 - 29 март 2026

Връзките се подобряват значително за четири зодиакални знака през седмицата от 23 до 29 март 2026 г. Седмицата започва с изблик на интензивна енергия, тъй като Слънцето и Сатурн се подравняват в Овен на 25 март.

Първата четвърт на Луната в Рак, последвана от съвпад с Юпитер на 26 март успокоява умореното ви сърце. Тези транзити създават грижовна и отдадена енергия, която не е заслепена от илюзии. Ще се чувствате уверени в избора на любовта, която е подходяща за вас.

Везни

Предизвикателствата в любовта са необходими. В сряда, 25 март, Слънцето е в съвпад със Сатурн в Овен. Тази енергия може да се разкрие по много начини във вашата съществуваща връзка.

Важно е да знаете разликата между събитие, което може да ви раздели, и нещо, през което можете и трябва да преминете заедно. Въпреки че енергията е напрегната или предизвикателна, тя ви помага да създадете по-дълбока връзка между вас и вашия партньор.

Ако сте необвързани, този период носи възможности за нова любов. Тази седмица трябва да се покажете и да сте готови да направите първата крачка. Не се страхувайте да кажете „да“ на това, което ви се струва, че има потенциал. В момента сте по-наясно от всякога за това какво наистина заслужавате в любовта.

Стрелец

Прегърнете нови приключения заедно, Стрелци. Копнеете за нови преживявания и приключения и сега сте готови да ги прегърнете с човека, когото обичате.

Това е фантастично време да пътувате или да започнете да планирате бягство за по-късно тази година. Ако пътуването не е възможно, предприемете кратки приключения с партньора си или внесете вълнуваща нова енергия във връзката си. Обвързването е всичко друго, но не и скучно, когато е споделено с човек, който обича живота толкова, колкото и вие.

Ако сте необвързани, тази седмица ви носи изненадващи нови срещи. Луната в Лъв е късметлийска, а Нептун в Овен ви кара да се съсредоточите върху дългосрочните си цели за връзка. Живейте най-добрия си живот и може би ще срещнете човека, с когото ви е писано да бъдете в този живот.

Козирог

Помирете се с миналото, Козирог. Колкото по-дълго сте заедно с партньора си, толкова повече негодувание може да се натрупа. Независимо дали става въпрос за сериозни проблеми или просто за оправяне на леглото всяка сутрин, този вид енергия може да изтощи връзката ви.

Заслужавате реципрочна и любяща връзка, но трябва да се уверите, че не сте просто заседнали в миналото. С изгряващата Луна в Рак в сряда, 25 март, се съсредоточете върху това, което искате, а не върху това, което не искате. Бъдете откровени с емоциите си и планирайте романтична вечер. Позволете си да видите позитивите на тази връзка.

Няма проблем да започнете нова връзка. Това е идеалното време да започнете отново срещи или нова връзка, особено след като всички планети в момента са в директно положение. Съсредоточете се върху това да опознаете този човек като приятел. Вярвайте, че с времето това може да се превърне в романса, за който сте мечтали.

Риби

Вие сте точно там, където ви е писано да бъдете, Риби. В четвъртък, 26 март, Луната се съединява с Юпитер в Рак. Този воден знак управлява чувството ви за щастие и радост, което прави това наистина красиво време.

Предложенията или решението за разширяване на съществуващото ви семейство са възможни. Тази седмица сте изпълнени с благодарност, тъй като знаете, че всичко, през което сте преминали, е довело до този момент, с този специален човек в живота ви.

Ако сте необвързани, това е силно време да срещнете някой нов или да започнете ново пътешествие в живота си. Макар че тази енергия подкрепя срещата с някого, с когото можете да изградите живот, тя също така представлява чувството ви на удовлетвореност от себе си. Най-добрият начин да привлечете правилния човек е да се чувствате цялостни и щастливи сами.

