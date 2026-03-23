Любопитно:

Петьо Еврото задържан в Белград? МВР проверява

23 март 2026, 12:50 часа 258 прочитания 0 коментара
Не можем нито да потвърдим, нито да отречем, че бившият следовател Петьо Петров - Еврото е бил задържан в Белград. Направили сме нашата заявка до колегите в Белград, които да ни потвърдят доколко е вярна тази информация. Това съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. И допълни, че информацията ще бъде оповестена публично, когато я получат.

Петров е в неизвестност и е обявен за общодържавно издирване.

Кой е Петьо Еврото?

Петьо Петров е бивш български следовател, станал широко известен с прякора си Еврото и с участието си в един от най-скандалните казуси в съдебната система – аферата "Осемте джуджета".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той дълги години работи в следствието, включително в Столичната следствена служба, но напуска системата. По-късно името му излиза на преден план чрез разследвания, които го свързват с предполагаеми схеми за влияние в прокуратурата и съдебната власт.

Петров става особено известен покрай случая "Осемте джуджета", при който се твърди, че чрез неформални връзки и натиск са били решавани бизнес и правни спорове. В публичното пространство се появяват записи и свидетелства, които предизвикват сериозен обществен и политически отзвук.

След избухването на скандала срещу него започват разследвания.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Белград арест Петьо Петров Петьо Еврото Емил Дечев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес