Петьо Еврото задържан в Белград? МВР проверява

Не можем нито да потвърдим, нито да отречем, че бившият следовател Петьо Петров - Еврото е бил задържан в Белград. Направили сме нашата заявка до колегите в Белград, които да ни потвърдят доколко е вярна тази информация. Това съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. И допълни, че информацията ще бъде оповестена публично, когато я получат.

ОЩЕ: Разследвана за връзки с Еврото води делото срещу Теодора Георгиева? Сарафов цитирал свидетели, преди те да говорят?

Петров е в неизвестност и е обявен за общодържавно издирване.

Кой е Петьо Еврото?

Петьо Петров е бивш български следовател, станал широко известен с прякора си Еврото и с участието си в един от най-скандалните казуси в съдебната система – аферата "Осемте джуджета".

Той дълги години работи в следствието, включително в Столичната следствена служба, но напуска системата. По-късно името му излиза на преден план чрез разследвания, които го свързват с предполагаеми схеми за влияние в прокуратурата и съдебната власт.

ОЩЕ: Година по-късно: Институциите се заеха с архива на Петьо Еврото

Петров става особено известен покрай случая "Осемте джуджета", при който се твърди, че чрез неформални връзки и натиск са били решавани бизнес и правни спорове. В публичното пространство се появяват записи и свидетелства, които предизвикват сериозен обществен и политически отзвук.

След избухването на скандала срещу него започват разследвания.