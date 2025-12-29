4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 29 декември 2025 – 4 януари 2026

През седмицата от 29 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. четири зодиакални знака се чувстват истински обичани. Независимо дали е новата година или просто нов ден, винаги можете да изберете да прегърнете новото начало в романтичния си живот.

През това време трябва да се съсредоточите както върху практичното, така и върху магическото. Приемете неочаквани разговори или нови предложения и не бързайте с процеса.

Рак

Следвайте сърцето си, Раци. Мощната вълна от енергия на Козирог тази седмица помага за развитието на настояща връзка или за привличането на някой нов в живота ви. Тя също така помага да постигнете по-голям баланс в начина, по който подхождате към любовния си живот.

Не може всичко да се свежда до емоции, през цялото време. Трябва да включва и ценности и логика. Опитайте се да използвате тази енергия, за да промените начина, по който подхождате към любовта, но също така бъдете отворени за неочакваното, тъй като през тази седмица могат да се случат внезапни събития.

Дева

Бъдете готови да изследвате връзката си, Деви. Енергията на Козирог е свързана с дългосрочната любов, която искате в живота си. Докато вече се наслаждавате на колективната енергия на Козирог, Меркурий преминава в този земен знак в четвъртък, 1 януари, поставяйки началото на нова романтична глава.

Стелиумът в Козирог носи усещане за растеж и удовлетворение в романтичния ви живот, чрез сватби, годежи, закупуване на дом заедно или сливане на животите ви. След като Меркурий се премести в Козирог, тази енергия се засилва. Тя също така води до важни разговори, предложения и възможността да изследвате какъв живот вие и вашият партньор искате да създадете.

Не забравяйте, че се свързвате най-силно, когато говорите помежду си. Независимо дали става въпрос за намиране на решение на проблем или просто за по-добро опознаване, не пренебрегвайте важността на комуникацията и връзката.

Везни

Позволете си да продължите напред, Везни. В петък, 2 януари, Хирон ще бъде директно в Овен, слагайки край на дълбока фаза на изцеление и трансформация в романтичния ви живот.

Ретроградният Хирон в Овен ви помогна да се съсредоточите върху раните си, върху това, което заслужавате, и как да имате здравословна връзка. Това обаче не ви позволи да помислите как всъщност да приложите наученото. С Хирон, който сега е директно в Овен, навлизате в нова ера от романтичния си живот, но от вас зависи да го направите всичко, което искате да бъде.

Когато Хирон е в директна позиция, най-накрая започвате да виждате резултатите от всичко, през което сте преминали. Наградите за вашите усилия идват на мястото си, така че се съсредоточете върху това да продължите напред и да подобрите връзката си.

Козирог

Нека сърцето ти бъде пълно, Козирог. Пълнолунието в Рак изгрява в събота, 3 януари. Лунният цикъл представлява края на вътрешен процес, започнал на 25 юни с Новолунието в Рак. Ракът е чувствителен и емоционален знак, така че очаквайте да изпитате засилени емоции и повишено чувство за уязвимост. Това създава красив и емоционален период във връзката ви, когато най-накрая можете да кажете на този специален човек в живота си колко много означава за вас.

Въпреки че не сте недоволни от връзката си, напоследък нещата изглеждат трудни. Независимо дали сте се затруднявали да прекарвате достатъчно качествено време заедно, чувствали сте, че не сте на една и съща вълна, или сте били блокирани да споделяте емоциите си, напоследък нещата са напрегнати. Пълнолунието в Рак позволява всичко това да се освободи.

Тази седмица сърцето ви се отваря, докато споделяте чувствата си, говорите за миналото и разбирате как да продължите напред заедно. Това може също да създаде чувство на огромна благодарност за това, че сте имали този човек в живота си през всичко това. Позволете си да споделите мислите и чувствата си през това време, тъй като това ще бъде ключово за това да се възползвате максимално от тази енергия и да започнете новата година по правилния начин.

