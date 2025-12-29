Войната е в Европа, а прогнозите за мир в Украйна се отлагат за 2026 година: Анализ

Прогнозата за мир в Украйна се отлага и отива за следващата 2026 година. Ключовият въпрос за териториите и експлоатирането на запорожката атомна електроцентрала остават открити. Това заяви журналистът Валерий Тодоров пред bTV за срещата между американския държавен глава Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски. Прогнозата на Тодоров за 2026 г. е, че ще се постигне споразумение. „Има предпоставки да се постигне едно споразумение, което да даде основа за преговори за мир“, очаква журналистът. Още: Пробив в преговорите за мир в Украйна или почти: Тръмп и Зеленски с нова доза оптимизъм (ВИДЕО)

САЩ да не бързат със санкциите за Русия

Снимка: iStock

Той добави, че през януари месец предстои „Коалицията на желаещите“ да се събере. „Има необходимост от диалог с Русия. Време е да погледнем и от другата страна какво се случва, защото войната е в Европа, а не в Америка. Тръмп каза и сега, че по-голяма част от гаранциите, които иска Украйна, ще бъдат именно от Европа“, анализира Тодоров.

Той посочи, че Доналд Тръмп е реабилитирал Европа като подкрепящ фактор за Украйна.

Валерий Тодоров предупреди, че със санкциите спрямо Русия, трябва да се действа внимателно. По-скоро, докато рамката между отношенията на САЩ и Русия не бъде уточнена в някаква степен, да не се бърза със санкции, каза още той.

Бившият посланик на България в САЩ Елена Поптодорова посочи, че симпатиите на Тръмп продължават да бъдат към руския президент Владимир Путин.

Според нея най-важната цел за Русия е Украйна да бъде „неутрализирана и смачкана“.

Поптодорова допълни, че отношението на Тръмп към Украйна е променено заради консолидираното отношение на Европа и НАТО. Ролята на Европа е още един от положителните факти към Украйна. Тръмп остава ангажиран за Украйна и на масата на преговорите стоят 20-те точки за мир, отчете още тя.

