Руски военни летища - цели на атаки с дронове през тази нощ (ВИДЕО)

Делник или празник, работен или почивен ден - няма значение, войната на дронове и ракети между Украйна и Русия почти не прави пауза. И тази нощ не прави изключение - цели 89 далекобойни дрона са били свалени над руска територия, съобщава руското военно министерство в сутрешната си сводка.

Какво е свалено наистина само руснаците си знаят, но взривове е имало в района на руското военно летище "Ханская", град Майкоп, автономна република Адигея. Вече има геолокализация на видеокадри от страна на руския опозиционен информационен канал ASTRA, които показват, че в района на летището е работила ПВО. По данните на руското военно министерство само над Адигея са свалени 11 дрона.

"Позицията на противовъздушната отбрана се намира югоизточно от пистата на летището. Посоката на огъня е изток-североизток", уточнява ASTRA.

Летището се намира приблизително на 3 км източно от село Ханская и на 6 км северозападно от град Майкоп. Според публично достъпна информация, там е базирана 272-ра авиобаза на руските военновъздушни сили.

Въздушна атака е имало не само срещу "Ханская", но и срещу друго руско военно летище, Кушчовская, в Краснодарския край. Също там е имало прекъсвания на тока - в Туапсе, едно от големите руски черноморски пристанища, а в Тула руската ПВО е имала работа, заради атака в индустриална част. Губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев не е публикувал нищо от 27 декември насам в официалния си канал в Телеграм.

