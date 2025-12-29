Ако всяка голяма държава си взема някъде територии, това е нов световен ред

Ако действително се отвори вратата и всяка една голяма държава си избира някъде територии и отива да си ги взима, то това вече ще е нов световен ред или световно безредие. Това е интересът на Европа – да не се случва. Политиката на силния едва ли е гаранция за мир в света. Дали е нов световен ред, предстои да видим. Това заяви бившият външен и социален министър Ивайло Калфин в ефира на БНТ.

"Иска ни се мирното споразумение да стане бързо, но това е сложен процес. Има преговори и те са сериозни. Не очаквах сега да се получи резултат", заяви той относно войната в Украйна.

Категоричен е и че Украйна ще направи по-големи компромиси от Русия. "Безспорно Украйна е в по-неизгодна позиция. Оттук нататък решението на конфликта зависи от това как двамата президенти ще го представят пред страните си", каза Калфин.

По думите на бившия външен министър включването на Русия във възстановяването на Украйна може да се случи само с репарации, но това е малко вероятно.

"Европа никога не е била отбранителен съюз. САЩ държат много повече инструменти, свързани с военно-политическите аспекти, а и искат да разчистят пътя си за добър бизнес с Русия. Русия е богата на природни ресурси, неособено силна технологично, а това е добра възможност за САЩ да се възползват", заяви Калфин.