4 зодии, които ще получат топ оферта преди февруари

Нещо голямо е на път да кацне в скута ви и в началото може да ви се стори твърде хубаво, за да е истина. Ето кои зодии е най-вероятно да получат невероятна оферта преди февруари.

Риби

Вашето предложение е просто, Риби. Толкова просто, колкото някой да се обърне към вас и да ви попита: „Искате ли да опитате това?“ Може да е глътка лате, възможност да се заемете със сложен проект на работа или покана за урок по сърф. Независимо от детайлите, отделете малко време, за да оцените наистина ситуацията. Не давайте първия си рефлекторен отговор. Самото предложение показва изключително позитивното отношение на човека към вас. Той ви задава този въпрос, защото смята, че бихте могли да се справите отлично със задачата, да развиете страст към нея или поне да се насладите на това да преживеете нещо заедно. Игнорирайте първоначалния страх или колебание и се поставете на мястото на този човек. Погледнете се от негова гледна точка. Впуснете се във версията на въображението му, която ви рисува в най-добрата възможна светлина. Вижте колко различно е от най-лошите сценарии, които се разиграват във вашия собствен, и нека това бъде малкият тласък, от който се нуждаете, за да го направите.

Водолей

Предложението ви, Водолеи, може да промени всичко и съвсем не преувеличаваме. Това е предложението да зарежете всичко, да оставите зад гърба си каквото и да правите, и да се впуснете в съвсем ново приключение. Независимо дали предпочитате да се виждате като Билбо Бегинс или Емили Купър, добра аналогия е всичко, от което се нуждаете, за да преодолеете първоначалния шок и да превърнете тази нервна енергия във вълнение. Невъзможно е да знаем всички начини, по които животът ни може да се промени към по-добро, преди да сме готови да преминем този праг на промяната. Не е нужно да чакате, докато сте на смъртния си одър, за да се самообвинявате, че сте изпуснали от ръцете си невероятни възможности. Не всичко в живота е предназначено да бъде държано в смъртоносна хватка. Направете място за повече, като се освободите от няколко неща. Ще си благодарите за това по-късно.

Овен

Предложението, което получавате този месец, Овни, е такова, което правите със себе си. Сделката може да бъде цел, към която да се стремите. Стимул да издържите във всяка ситуация още малко. Можете да планирате пътуване из Европа, след като достигнете целта си за спестявания. Можете да се запишете на уроци по барабани, които искате от петгодишна възраст, след като завършите този голям служебен проект. Можете да наемете личен треньор, ако издържите един месец тренировки вкъщи. Каквито и да са условията, каквато и да е наградата, свързването на нещата, които бихме искали да имаме или преживеем, но никога не се чувстваме така, както заслужаваме, с нещата, които се страхуваме да правим и непрекъснато отлагаме, помага да се създаде баланс, който наистина може да ни мотивира. Поставете летвата достатъчно високо, за да бъдете развълнувани да завършите задачата, без да се обричате на провал.

