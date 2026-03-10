Войната в Украйна:

Основен в ЦСКА за дербито с Лудогорец: „Всеки мач става още по-важен, гоним челните позиции“

На ЦСКА му предстои един от най-важните и най-трудни мачове в Първа лига, а именно срещу Лудогорец. „Червените“ гостуват на шампиона на 14 март, събота, от 17:45 ч. на стадион „Хювефарма арена“. Един от основните играчи на „армейците“ Давид Пастор даде интервю пред сайта „avassessoria“. Защитникът определи срещата с „орлите“ като много трудна и добави, че от този момент нататък всеки мач за ЦСКА става все по-важен.

Давид Пастор: „. Всеки мач оттук нататък става още по-важен“

Ето какво каза Давид Пастор: „Знаем, че ни очаква много труден мач срещу Лудогорец, който е силен и традиционен отбор тук. Но ние работим много добре и сме уверени, че можем да изиграем страхотен двубой, за да спечелим точки и да се изкачим още по-нагоре в класирането. Всеки мач оттук нататък става още по-важен.

Давид Пастор

„Искаме да доближим клуба до челните позиции“

Групата е съсредоточена върху това да се развива с всеки изминал кръг и да се възползва от възможностите, за да доближи клуба до челните позиции. Ще излезем на терена с голяма концентрация и решителност“. Давид Пастор се завърна в титулярния състав на ЦСКА, след като беше заловен да кара пиян. Той пропусна двата мача на „армейците“ с ЦСКА 1948. Влезе от резервната скамейка срещу Славия и Септември София, а срещу Ботев Враца и Локомотив София записа пълни 90 минути.

